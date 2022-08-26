Goodyear Türkiye, tüketici lastiğinde 2022'de de hız kesmiyor

İSTANBUL (AA) - Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü Ertan San, 2022'in ilk 6 ayında tüketici lastiği segmentinde bayi satışının, geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 9'luk bir artış gösterdiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ertan San, 2022'nin ilk 6 ayında binek araç lastiklerinde Goodyear’'n performansına dair değerlendirmelerde bulundu.

San, "2022 yılının ilk 6 ayında tüketici lastiği segmentinde bayi satışı, geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 9'luk bir artış gösterdi, Goodyear olarak, satışlarımızı pazardan daha hızlı yükselterek pazar payımızı artırdık. Pazarın durumuna son kullanıcıya yapılan satışlar tarafından baktığımızda ise 2021 yılından beri devam eden yükseliş trendimizi hız kesmeden sürdürdük.

Bu süreçte Goodyear markası, Global Premium markalar arasındaki pazar payı liderliğini daha da güçlendirdi." ifadelerini kullandı.

Global premium segmentte satılan her 3 lastikten birinin Goodyear markalı olduğunu aktaran San, şunları kaydetti:

"Özetle 2022 yılının ilk yarısını her açıdan başarılarla dolu tamamladık. Bu tablonun oluşmasında üretimden satışa Goodyear ailesinin tüm fertlerinin büyük emekleri var. Bu ekip ruhundan güç alarak yılın kalanında da başarılı performansı sürdürüp 2022'yi en iyi şekilde tamamlamayı hedefliyoruz.

Pazar payı artışında en büyük rolü lansmanını bu yıl gerçekleştirdiğimiz yaz lastiğimiz Eagle Sport 2 aldı. Bunun yanında geçen yıl piyasaya sürdüğümüz EfficientGrip Cargo 2 ve Eagle Sport 4Seasons ürünlerimiz pazardaki yerlerini hem sağlamlaştırdı hem de rekabette bizi ileri taşıdılar. Sektörde hafif ticari araç lastikleri içinde sadece EfficientGrip Cargo 2'de bulunan lastik sigortası uygulamamız bu yıl da devam etti."

Son yıllarda büyüyen dört mevsim lastik segmentindeki pazarın ihtiyacını karşılayan, performansı ve yakıt tasarrufuyla öne çıkan yeni dört mevsim lastiği Goodyear Eagle Sport 4Seasons'ın kullanıcıların takdirini kazanarak 2022 Yılının Seçilmiş Ürünü Ödülü'ne layık görüldüğünü vurgulayan San, yalnızca dört mevsim kategorisinde değil, yaz ve kış lastiklerinin bağımsız test kuruluşlarından aldıkları ödüllerle de ürünlerinin başarısını taçlandırdıklarını aktardı.

