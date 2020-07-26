Gördes Barajı için devir-teslim protokolü imzalandı

İZSU ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) arasında Gördes Barajı’nın İzmir’e içme suyu sağlayan iletim ve isale hatlarına ilişkin devir teslim protokolü imzalandı. Gördes’in suyunu İzmir’e iletmek için DSİ tarafından imalatı yapılan tesisler bu protokolle İZSU Genel Müdürlüğüne devredildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Gördes Barajı’ndan gelen suyun içme suyu şebekesine dahil edilmesi, DSİ Genel Müdürlüğü ise suyun İzmir’e ulaştırılmasına yönelik çalışmalarını tamamladı. İki kurum arasında yapımı biten tesislere ilişkin devir teslim protokolü imzalandı. İmza programı için bir araya gelen İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan ve DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar yapılan işbirliğinin İzmir’e hayırlı olmasını diledi.

Protokol neleri kapsıyor?

İzmir İçmesuyu 2. Merhale İsale Hattı 2. Kısım İnşaatı ile İzmir İletim Hattı 3. Kısım işlerine ait devir teslim protokolü kapsamında, 65 bin 200 metre uzunluğunda çelik boru hattı, Çambel Pompa İstasyonu, 5 bin m hacimli Çambel Yükleme Deposu, 2 bin 105 metre uzunluğunda beton kaplamalı Kavaklıdere Tüneli, İzmir İçmesuyu İsale Hattı 3. Kısım İnşaatı kapsamında yapılan 17 km uzunluğunda isale hattı, 3 metre çapında bin 900 metre tünel ve 20 bin m kapasiteli Bornova Deposu ile her iki iletim hattı kapsamındaki tüm sanat yapıları İZSU’ya devredildi. Buna göre söz konusu tesislerin işletilmesi, bakımı, temizliği ve korunması için İZSU Genel Müdürlüğü yeterli sayıda teknik ve yardımcı personel bulunduracak.