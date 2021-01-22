Görele Belediye Başkanı Erener’den İhlas Holding’e ziyaret

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, İhlas Holding’e ziyarette bulundu. TGRT EU’da yayınlanan Burada Her Şey Var programına konuk olan Erener, Görele’nin tarihini ve kültürünü ekran başındaki izleyicilerle paylaştı.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, İhlas Holding ve İhlas Medya Grubu’nu ziyaret etti. Ziyaretinde TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki ile görüşen Erener, daha sonra Arzu Budak’ın sunuculuğunu yaptığı Burada Her Şey Var programına konuk oldu. Programda 7 yıllık belediye başkanlığı dönemini değerlendiren Erener, gönül belediyeciliğini esas aldıklarını belirterek, “Memleketimiz kadim bir memleket. Gezip görmek, yaşamak lazım" dedi.

“Vatandaşlarımızla halk toplantıları yapıyoruz”

Belediyecilik faaliyetlerini aktaran Erener, "Göreve başladığımda ilk olarak makam kapımı kaldırdım. Doğrudan insanlarımızla görüşüp, iletişim halindeyiz. Halk toplantıları yapıyoruz. Eksiklik gördüğümüz alanlarda özellikle de alt yapıda çalışmalarımızı tamamladık. Gençlerimize çok önem veriyoruz. Yaz okulu programımızı faaliyete geçirdik. Etkilerini de çok iyi gördük. Gençlerin okul dersi ve ilmi eğitimler almalarını sağladık. Bunun yanı sıra sporda da başarılar elde ettik. Yöre olarak spora meraklıyız. Görele’mizde salon sporu yapılmasını ve kadınlarımızın ön planda olmasını istedik. Kadınlar Hentbol Takımı’nı kurduk. Süper Lig’e kadar çıktık. Yöre insanlarımız da bu spor dalına oldukça ilgi gösteriyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor” diye konuştu.

Dünyanın en kaliteli fındığının Giresun’da üretildiğini ifade eden Erener, geçen yılki rekolteden de oldukça memnun kaldıklarını ve fındık üreticisinin de bu açıdan çok rahatladığını belirtti.