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Görele Belediyesi’nden doğum günü sürprizi

GİRESUN HABERLERİ  | 15.04.2020 20:09 | Son Güncelleme

Giresun’un Görele ilçe Belediyesi sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşları unutmayarak, onları doğum günlerinde yalnız bırakmıyor.Görele’de yaşayan ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden dışarı çıkamayan 83 yaşındaki Hakkı Özdemir’e sürpriz doğum günü pastası hazırlatan Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Hakkı Özdemir’in doğum gününü telefon üzerinden görüntülü olarak bağlanarak kutladı.

Giresun’un Görele ilçe Belediyesi sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşları unutmayarak, onları doğum günlerinde yalnız bırakmıyor.
Görele’de yaşayan ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden dışarı çıkamayan 83 yaşındaki Hakkı Özdemir’e sürpriz doğum günü pastası hazırlatan Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Hakkı Özdemir’in doğum gününü telefon üzerinden görüntülü olarak bağlanarak kutladı. Özdemir, elinde doğum günü pastası ile gelen belediye çalışanlarını görünce mutluluğunu gizleyemedi.
Yaşlıların kendileri için çok önemli değer olduğunu belirten Belediye Başkanı Tolga Erener “Rutin olarak yerine getirdiğimiz yaşlı, yasta ziyaretlerimize koronovirüs tedbirleri kapsamında üzülerek ara vermiştik. Yaşlılarımızı mutlu gününde unutmayarak, telefon yoluyla görüntülü olarak kendilerine ulaşarak doğum gününü kutladık. Yaşlılarımız bizim değerlerimizden ve en kıymetlilerimizdir. Onları unutmamız mümkün değildir. Kendilerine uzun ömürler, hasta olan yaşlılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.
Sürpriz doğum günü ziyaretinde duygulandığı gözlerine yansıyan Hakkı Özdemir Belediye Başkanı Tolga Erener ve çalışanlara teşekkür etti.

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