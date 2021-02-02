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Göreme Belediyesi Hizmet-İş ailesine katıldı

02.02.2021 13:45 | Son Güncelleme:
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Göreme Belediyesi Hizmet-İş ailesine katıldı

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı’nın yetki sahasında bulunan 6000 yıllık tarihi ile Kapadokya’nın gözbebeği olan Göreme beldesinin belediye çalışanları Hizmet-İş Sendikası ailesine katıldı.Göreme Belediyesi Personel Limited Şirketi çalışanları Hizmet-İş Sendikası çatısı altında bir araya geldi.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı’nın yetki sahasında bulunan 6000 yıllık tarihi ile Kapadokya’nın gözbebeği olan Göreme beldesinin belediye çalışanları Hizmet-İş Sendikası ailesine katıldı.
Göreme Belediyesi Personel Limited Şirketi çalışanları Hizmet-İş Sendikası çatısı altında bir araya geldi. Bunun akabinde mevcut toplu sözleşme üzerine yapılan bir ek protokol anlaşmasıyla çalışan işçilerin ücretlerine ve sosyal haklarına yüzde 15 oranın zam yapıldı. Ayrıca 82 günlük yevmiye tutarında sendikal ikramiye verildi. Göreme Belediyesi’nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşma yapan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik imza altına alınan ek protokol ile üyelerimizin aldıkları ücretleri iyi bir seviyeye çıkarmak adına çaba gösterdiklerini belirterek şu şekilde devam etti, “İmzaladığımız ek protokolün yürürlüğe girmesiyle üyelerimizin ücretlerine ve sosyal haklarına yüzde 15 oranın zam yapıldı. Ayrıca yılda 82 günlük sendikal ikramiye alındı. İmza altına alınan bu protokolün üyelerimiz ve belediyemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Belediye Başkanımız Sayın Ömer Eren’e de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren de yapılan bu protokolün iki taraf için hayırlı olması dileyerek şöyle devam etti; “beldemiz ve belediyemiz için gece gündüz çalışan işçilerimizin alın terinin karşılığını verebilmenin mutluluğu içeresindeyiz. Emeklerinin karşılığı olan bu ücretleri aileleriyle birlikte iyi günlerde harcamaları diliyorum” dedi.

Göreme Belediyesi Hizmet-İş ailesine katıldı

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