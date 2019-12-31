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  4. Gören: "2020’de güçlü Türkiye olacağız"

Gören: "2020’de güçlü Türkiye olacağız"

MALATYA HABERLERİ  | 31.12.2019 17:47 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl yönetim kurulu üyesi ve Malatyalı işadamı İzzet Gören, yayımladığı mesajda "2020’de güçlü Türkiye olacağız" dedi.MHP’li Gören yeni yıl nedeniyle yayınladığı mesajında "2020 yılının ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, bereket, mutluluk getirmesini, dünyanın ortak sorunlarının çözülmesi için yeni bir başlangıç oluşturmasını diliyorum" ifaedelrine yer verdi.En büyük dileğinin 2020’nin tüm dünyaya ve İslam alemine barış ve huzur getirmesi olduğunu belirten Gören, “İnşallah 2020’de daha güzel günler, daha acısız günler, mutlu ve huzurlu günleri bütün halkımızla ve kardeş topluluklarla birlikte, bütün İslam aleminde mutluluğa, huzura sebep olacak olayları diliyoruz.

Gören: "2020’de güçlü Türkiye olacağız"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl yönetim kurulu üyesi ve Malatyalı işadamı İzzet Gören, yayımladığı mesajda "2020’de güçlü Türkiye olacağız" dedi.
MHP’li Gören yeni yıl nedeniyle yayınladığı mesajında "2020 yılının ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, bereket, mutluluk getirmesini, dünyanın ortak sorunlarının çözülmesi için yeni bir başlangıç oluşturmasını diliyorum" ifaedelrine yer verdi.
En büyük dileğinin 2020’nin tüm dünyaya ve İslam alemine barış ve huzur getirmesi olduğunu belirten Gören, “İnşallah 2020’de daha güzel günler, daha acısız günler, mutlu ve huzurlu günleri bütün halkımızla ve kardeş topluluklarla birlikte, bütün İslam aleminde mutluluğa, huzura sebep olacak olayları diliyoruz. Yeni yılın yüce Türk Milletinin her bir ferdi başta olmak üzere tüm insanlık için sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum" dedi.
Gönen mesajının son bölümünde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk deneme sürüşü gerçekleştirilen yerli otomobile de destek verdiğini belirterek, "Türkiye’nin yerli ve milli otomobil arayışı malum yeni değil. Yaklaşık 60 yıldır bu hayalin peşinde koştuk ve sonunda hayallerimiz gerçek oldu. Ülke olarak milli ve yerli otomobile sahip çıkacağız" ifadelerine yer verdi.

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