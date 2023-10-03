Görenler şaşkına döndü! Manchester United yönetimi, Galatasaray taraftarı için öyle bir şey yaptı ki...

Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında İngiltere'nin köklü kulüplerinden Manchester United ile karşılaşacak olan Galatasaray mücadelenin hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı.
Sarı-Kırmızılı ekip zoru karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak isterken, Old Trafford'da oynanacak mücadele öncesi dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
Uğur Karakullukçu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde Manchester United yönetiminin Galatasaray taraftarı için büyük bir jest hazırladığı görüldü.
Stadyum giriş turnikeleri ve duvarların Sarı-Kırmızılı taraftarlar için özel olarak hazırlanmış giydirmeler ve yazılarla süslendiği görülürken, 'Sayın Galatasaray SK taraftarı, Old Trafford'a hoş geldiniz' yazılarının asılması dikkat çekti. İngiliz ekibinin bu hareketi Galatasaray taraftarının beğenisini topladı.