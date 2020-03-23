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Görevden uzaklaştırılan Halfeli Belde Belediye Başkanının yerine Karakoyunlu Kaymakamı atandı

IĞDIR HABERLERİ  | 23.03.2020 21:45 | Son Güncelleme

Görevden uzaklaştırılan Halfeli Belde Belediye Başkanının yerine Karakoyunlu Kaymakamı atandı

Iğdır'ın Halfeli Belde Belediyesinde terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Hasan Safa'nın yerine Karakoyunlu Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığınca, hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülen HDP'li Halfeli Belediye Başkanı Hasan Safa'yı görevden uzaklaştırdı.

Iğdır Valiliği, görevden uzaklaştırılan Safa'nın yerine Karakoyunlu Kaymakamı Lütfullah Göktaş'ı, "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirdi.

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görevlendirme Halfeli HDP Iğdır

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