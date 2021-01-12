YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Görme engelli 80 yaşındaki Tevhik dede yaşam azmiyle örnek oluyor

Görme engelli 80 yaşındaki Tevhik dede yaşam azmiyle örnek oluyor

12.01.2021 11:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinden görme engelli Tevhik Celep, karton bardaklarda yetiştirdiği ceviz fidanları, tahta parçalarından yaptığı hayvan figürleriyle herkesin takdirini topluyor - Celep: - "Bendeki ağaç sevgisi, çocukluğumdan beri aklımda yer eden Peygamber Efendimizin 'Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz' hadisi dolayısıyla olmuştur. Neden dikmeyelim ki herkesin dikmesi lazım" - "Eğer bana bir yer tahsis ederlerse ölmeden buraya hatıra olarak bir ceviz bahçesi kazandırmak istiyorum"

BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta huzurevinde kalan 80 yaşındaki görme engelli Tevhik Celep, yaşam sevgisi ve ürettikleriyle çevresindekilerin takdirini topluyor.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Boğazyayla köyünde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Celep, çocukluğundan itibaren azalmaya başlayan görme yetisini 33 yıl önce tamamen kaybetti.

Eşi ve çocuğu olmayan Celep, engeline rağmen hayattan kopmayarak mesleğine devam etti.

Yaşı iyice ilerleyen Celep, bir süre önce Bayburt Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalmaya karar verdi.

Burada da üretmekten vazgeçmeyen Celep, karton bardaklarda yetiştirdiği ceviz fidanları ve tahta parçalarından yaptığı hayvan figürleriyle herkese örnek oluyor.

80 yaşındaki Tevhik Celep, AA muhabirine, görme engeli ve yaşamı boyunca çektiği sıkıntılara rağmen hayattan hiçbir zaman kopmadığını söyledi.

Doğaya duyduğu ilgi dolayısıyla ağaç dikmeyi yaşam biçimi haline getirdiğini belirten Celep, "Bendeki ağaç sevgisi, çocukluğumdan beri aklımda yer eden Peygamber Efendimizin 'Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz.' hadisi dolayısıyla olmuştur. Neden dikmeyelim ki? Herkesin dikmesi lazım. Bizim memleketimiz ağacın yetişmeyeceği bir yer değil. Memleketimizi neden yeşillendirip güzelleştirmeyelim? Geleceğe neden bir şeyler bırakmayalım?" dedi.

Celep, görme engeline rağmen köyünde binlerce fidanı toprakla buluşturduğunu ifade ederek, "Köyümün dağına taşına bin ceviz fidanı diktim. Şu anda köydeki evimin önünde onlarca ağacım var. Yazın bana bunlara bakabilmem için biraz fazla izin vermeleri lazım. Gitmezsem kimsem yok. Onlar benim çocuklarım sayılır. Onları benim sulamam lazım. Ben ağacın aşığım." diye konuştu.

Bayburt merkeze yaklaşık üç ay önce geldiğini ve kaldığı huzurevinin çevresinde pek ağaç olmadığını dile getiren Celep şöyle devam etti:

"Eğer bana bir yer tahsis ederlerse ölmeden buraya hatıra olarak bir ceviz bahçesi kazandırmak istiyorum. Yetişiyormuş, sordum. Neden dikilmemiş bilmiyorum ama ben sebep olurum, önder olmuş olurum. Ceviz de şu anda bu memlekete en güzel kazanç getirecek ürün. Huzurevi yakınlarında güneş alan güzel bir yer olsa ben burada bir ayda bin fidan yetiştiririm. Şu anda karton bardağın içerisinde yetiştiriyorum. Onları bir karış yer eşip koyunca orada kökleşir, kendiliğinden büyür."

- "Bir şeylerle uğraşmak beni rahatlatıyor"

Celep yaklaşık bir yıl önce başlayan unutkanlıkla başa çıkabilmek için de çözüm arayışına girdiğini anlatarak, "Çocukken okul döneminde çok güzel resim yapardım. Bu resimleri ağaç parçası, tahta kullanarak yapabilir miyim diye düşündüm ve hatırımda kalan horoz, keçi, manda, köpek gibi hayvanları el yordamıyla yapıyorum. Görenler benzediğini söylüyor." ifadesini kullandı.

Bir şeylerle uğraşmanın kendisini rahatlattığını anlatan Celep, yaptığı şeylerin kendisi için terapi gibi olduğunu söyledi.

Celep, huzurevindeki yöneticiler ve personele de kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

Huzurevi Müdürü Hazar Altundaş da Tevhik Celep'in huzurevinin neşesi olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Yaptığı çalışmalarla hayata tutunmanın ne demek olduğunu bize göstermiştir. Buradaki diğer yaşlılarımıza ilham kaynağı olarak onların daha huzurlu olmalarını, hayata daha pozitif bakmalarını sağladı. Tevhik amca görme engeline karşın el becerisi yüksek bir yaşlımız. Bu da bize hem örnek oluyor hem de mutlu ediyor."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız! Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız!
19 parça tarihi eser silah ele geçirildi19 parça tarihi eser silah ele geçirildi

Bayburt Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
06:04
Sabah
07:34
Öğle
12:32
İkindi
14:59
Akşam
17:21
Yatsı
18:45

Bayburt Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Büyük Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Bayburt ECZANELER
Bayburt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

Ersen ve Yılmaztürk’ten Bayburtlu valiye ziyaret

Ersen ve Yılmaztürk’ten Bayburtlu valiye ziyaret

Uzaktan eğitimle evden Kur’an öğretimi başladı

Uzaktan eğitimle evden Kur’an öğretimi başladı

Bayburt’ta "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kapsamında çiftçilere koyunları teslim edildi

Bayburt’ta "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kapsamında çiftçilere koyunları teslim edildi

Başkan Pekmezci: “Son derece dinamik bir meslek olan gazetecilik, haberleri en doğru şekliyle kamuoyuyla paylaşma misyonu taşımaktadır”

Başkan Pekmezci: “Son derece dinamik bir meslek olan gazetecilik, haberleri en doğru şekliyle kamuoyuyla paylaşma misyonu taşımaktadır”

Bayburt’ta soğuk hava gölet ve akarsuları dondurdu

Bayburt’ta soğuk hava gölet ve akarsuları dondurdu

Bayburt’ta sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı

Bayburt’ta sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.