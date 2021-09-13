Görme engelli milli halterciler Ankara'da kamp yapacak

Görme Engelliler Halter Milli Takımı, 23-30 Ekim tarihlerinde Gürcistan'da düzenlenecek Dünya Halter Şampiyonası öncesi Ankara'da kamp yapacak.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli halterciler, 20 Eylül-22 Ekim tarihlerinde düzenlenecek kampla şampiyonaya hazırlanacak.

Ersin Akyüz'ün antrenörlüğünde düzenlenecek kampta milli sporcular, Döndü Kanat, Gülistan Özdemir, Meltem Tırtıklı, Serap Demirkapı, Mehmet Emin Erdoğan, Ömer Galip Kesim, Şehmuz Çelik ve Dursun Hayran yer alacak.



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