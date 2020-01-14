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  4. Görme engelli yüzücü 6 yılda 52 madalya kazandı

Görme engelli yüzücü 6 yılda 52 madalya kazandı

SAKARYA HABERLERİ  | 14.01.2020 11:25 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan görme engelli yüzücü Fedai Özal, 2 saatlik yolculuğun ardından her gün kent merkezindeki havuzda antrenman yaparak hazırlandığı yarışlarda büyük başarılara imza atıyor - 41 yaşındaki Fedai Özal: - "Ne zamana kadar devam eder bilmiyorum ama gençlerin beni görüp 'Bu adam bu yaşta bunu yapıyorsa biz de yaparız.' deyip katılımların çoğalmasını istiyorum"

İBRAHİM YOZOĞLU - Sakarya'da yaşayan görme engelli Türkiye şampiyonu yüzücü Fedai Özal, her gün kilometrelerce yol katedip geldiği kent merkezindeki havuzda antrenman yaparak katıldığı yarışlarda 6 yılda 52 madalya kazandı.

Kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Hendek ilçesinin Aşağıçalıca Mahallesi'nde ikamet eden 41 yaşındaki Fedai Özal, her gün iki otobüs değiştirip bir süre yürüdükten sonra yarışlara katılmak için antrenman yaptığı yüzme havuzuna ulaşıyor.

Zaman zaman yaşadığı zorluklara rağmen antrenmanlarını aksatmayan Özal, azmiyle engelli bireylere örnek oluyor.

- "İlk katıldığım yarışta Türkiye rekoru kırdım"

Fedai Özal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli başarılar elde ettiği atletizmle bir süre ilgilendikten sonra 2013'te bir arkadaşının teşvikiyle yüzme sporuna başladığını söyledi.

Özal, 15-20 gün antrenman yaparak aynı yıl Adıyaman'da düzenlenen Kısa Kulvar Türkiye Yüzme Şampiyonası'na katıldığını aktararak, "Bu şampiyonada 50 metrede Türkiye şampiyonu oldum ve Türkiye rekoru kırdım. İlk katıldığım yarışta Türkiye rekorunu kırdım, daha sonra bu devam etti. Kendi rekorlarımı geliştirerek derecemi 36,14 saniyeye kadar düşürdüm. Bugüne kadar ulaşılmamış bir derece. Avrupa kotalarını aştım, Dünya Şampiyonası kotasını da aştım fakat bazı talihsizlikler nedeniyle bir türlü bu şampiyonalara gidemedim. En büyük hedefim Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmek." diye konuştu.

Önce Avrupa, daha sonra Dünya Şampiyonası'na ve olimpiyatlara katılmayı amaçladığını dile getiren Özal, yaşına rağmen 50 metrede ikinciye 12 saniyelik fark atabildiğini kaydetti.

Özal, çalışma azmini hiç kaybetmediğini, yıllardır antrenman yaptığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Havuza gelmek için iki otobüs değiştirmek zorunda kalıyorum. Bir de bunun yanında yürüme yolum var. Bazen sıkıntılar da yaşıyorum, göremiyorsun otobüsü kaçırabiliyorsun, yağmur altında kalabiliyorsun ama yine de çok şükür antrenmanlarımı eksik etmeden devam ettirdim. Zor ama bir o kadar da keyifli, yüzmeyi seviyorum. Yolda birçok engelle karşılaşıyoruz. Biraz da alıştık her gün aynı yolu katettiğimiz için ezbere görmeden de gidebiliyoruz artık."

Katıldığı şampiyonalarda 6 yılda 52 madalya toplamayı başardığını aktaran Özal, "Bunların 50'si Türkiye Şampiyonası, birisi şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan adına düzenlenen şampiyonadan, diğeri ise Sakarya'da düzenlenen profesyonel gören yüzücülerin katıldığı şampiyonadan... Bu kısa zamanda 52 madalya topladım. Ne zamana kadar devam eder bilmiyorum ama gençlerin aslında beni görüp 'Bu adam bu yaşta bunu yapıyorsa biz de yaparız.' deyip katılımların çoğalmasını istiyorum. Ailelerin gençlere bu konuda biraz daha yardımcı olmalarını isterim ki spor faaliyetlerini devam ettirsinler." ifadelerini kullandı.

Fedai Özal, gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Keşke bu olanaklar çok eskiden olsaydı. Ben 15 yaşındayken böyle havuzlar yoktu, böyle imkanlar sunulmuyordu. Şimdi devletimiz çok güçlendi ve bize bir sürü olanak sağlıyor. Özellikle genç yaştakilerin, hangi dal olursa olsun spor yapsınlar, onlara her türlü olanak sağlanıyor. Biraz cesaretli olduktan sonra gerisi gelir. Bu güzel fırsatı kaçırmasınlar." değerlendirmesinde bulundu.

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