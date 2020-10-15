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Görme Engelliler İl Temsilciliği’nden İl Müdürü Kabakçı’ya ziyaret

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.10.2020 12:17 | Son Güncelleme

Görme Engelliler İl Temsilcisi Ümmet Ekici, B1 Futbol Milli takım Teknik Direktörü Niyazi Metin, Kayseri Görme Engelliler Futbol Antrenörü Mehmet Mustafa Erdoğan ve Kayseri Görme Engelliler Futbol Kalecisi İsmail Erdi Halis İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.Ziyarette B1 Futbol Milli takım Teknik Direktörü Niyazi Metin, Kayseri Görme Engelliler Futbol Antrenörü Mehmet Mustafa Erdoğan ve Kayseri Görme Engelliler Futbol Kalecisi İsmail Erdi Halis İl Müdürü Kabakcı’ya kendi alanında ilk çalışma olan B1 Futbol Kitabının ilk baskısını hediye etti.

Görme Engelliler İl Temsilciliği’nden İl Müdürü Kabakçı’ya ziyaret

Görme Engelliler İl Temsilcisi Ümmet Ekici, B1 Futbol Milli takım Teknik Direktörü Niyazi Metin, Kayseri Görme Engelliler Futbol Antrenörü Mehmet Mustafa Erdoğan ve Kayseri Görme Engelliler Futbol Kalecisi İsmail Erdi Halis İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Ziyarette B1 Futbol Milli takım Teknik Direktörü Niyazi Metin, Kayseri Görme Engelliler Futbol Antrenörü Mehmet Mustafa Erdoğan ve Kayseri Görme Engelliler Futbol Kalecisi İsmail Erdi Halis İl Müdürü Kabakcı’ya kendi alanında ilk çalışma olan B1 Futbol Kitabının ilk baskısını hediye etti.

Görme Engelliler İl Temsilciliği’nden İl Müdürü Kabakçı’ya ziyaret

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