Eyüpsultan Belediyesi’nin korona virüs nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşların kaliteli zaman geçirmesi ve bilgilendirme amacıyla sosyal medya üzerinden yayınladığı “Göster Kendini” büyük ilgi gördü.

Her Cuma saat 14.00’te Eyüpsultan Belediyesi Facebook hesabı üzerinden yayınlanan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden Mehmet Aktaş’ın sunuculuğunu üstlendiği Göster Kendini’nin ilk yayınında birbirinden ilginç ve renkli videolar yayınlandı. Göster Kendini’nin ilk yayınına vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, Eyüpsultan’ın yanı sıra birçok ilçeden de farklı ve eğlenceli videolar geldi. Programda, fulardan maske yapımı, kedi evi yapımı, şarkı söyleme, enstrüman çalma, yemek yapma gibi vatandaşların kişisel yeteneklerini sergiledikleri birbirinden ilginç ve renkli videolar yayınlandı.

Vatandaşların 1 dakikayı geçmeyecek şekilde Whatsapp hattına çekip gönderecekleri videolar, her hafta Cuma günleri saat 14.00’te Facebook üzerinden canlı olarak yayınlanacak Göster Kendini’de gösterilmeye devam edecek.

