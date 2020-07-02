YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Gösteri merkezleri ayda en az 2 kez denetlenecek

Gösteri merkezleri ayda en az 2 kez denetlenecek

ANTALYA HABERLERİ  | 02.07.2020 12:09 | Son Güncelleme

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, covid-19 tedbirleri kapsamında bir süre kapalı tutulan ve 1 Temmuz’da faaliyete başlayan tiyatro, sinema, konser salonu ve gösteri merkezleri ayda en az 2 kere denetlenecek.İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, tiyatro, sinema, konser salonu ve gösteri merkezi gibi kültür-sanat tesisleriyle ilgili yeni kararlar aldı.

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, covid-19 tedbirleri kapsamında bir süre kapalı tutulan ve 1 Temmuz’da faaliyete başlayan tiyatro, sinema, konser salonu ve gösteri merkezleri ayda en az 2 kere denetlenecek.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, tiyatro, sinema, konser salonu ve gösteri merkezi gibi kültür-sanat tesisleriyle ilgili yeni kararlar aldı. Kararda, bu alanların belirtilen kurallar dahilinde açılacağı kaydedildi.
Faaliyete başlayacak olan tiyatro, sinema, konser salonu ve gösteri merkezleri ayda en az 2 kere denetlenecek. Takip ve denetimler de denetiminin belediyeler, il ve ilçe sağlık müdürlükleri ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılacak. Kararlara uymayanlar hakkında ise Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası uygulanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak... Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak...
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti

Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti

Altınköy’e at çiftliği

Altınköy’e at çiftliği

Sel felaketinde 50 hayvan telef oldu

Sel felaketinde 50 hayvan telef oldu

Hıdırdivan yoluna neşter

Hıdırdivan yoluna neşter

Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Antalya Namaz Vakitleri 2 Temmuz Perşembe

İmsak
03:51
Sabah
05:35
Öğle
13:06
İkindi
16:57
Akşam
20:28
Yatsı
22:04

Antalya Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Perşembe

Çoban Eczanesi
Muratpasa
Gökçen Efe Eczanesi
Muratpasa
Oktay Eczanesi
Muratpasa
Okyanus Eczanesi
Muratpasa
Tan Eczanesi
Muratpasa
Yeşilbahçe Eczanesi
Muratpasa
Frezya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Antalyaspor, kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, kupa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Muratpaşa'da Açık Havada Sinema Keyfi

Muratpaşa'da Açık Havada Sinema Keyfi

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.