YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Göz altı morluklarına dikkat

Göz altı morluklarına dikkat

ERZURUM HABERLERİ  | 28.01.2020 11:56 | Son Güncelleme

Medikal Estetik Hekimi Dr.

Göz altı morluklarına dikkat

Medikal Estetik Hekimi Dr. Mehmet Akgün; Çoğu insanın göz çevresinde oluşan morluklar, halkalanmalar, gözaltı torbalanmaları dış etkenlerin yanı sıra yaşın ilerlemesine ve genetik yapıya da bağlı olduğunu belirtti. Dr. Akgün, “Ortaya çıkan bu problemler kişinin yüzünün daha yorgun görünmesine ve olduğundan daha yaşlı görünmeye kadar gidebilir” dedi.
Günümüzde insanların yaşam şartları, yoğun iş temposu, uykusuz geçen geceler, düzensiz uyku, kişinin daha yorgun gözükmesine sebep olduğunu dile getiren Dr. Mehmet Akgün; “Bunun yanında yaşın ilerlemesiyle birlikte cildin elastik yapısının da zamanla kaybolarak cildi gergin gösteren kollajen maddenin azalması yüzde bir takım deformasyonlara yol açar. Gözaltı morlukları, halkalanmalar, göz kenarında oluşan kaz ayakları hep cildin nemini sağlayan kollajen maddenin azalmasından dolayıdır” diye konuştu.
Dr. Mehmet Akgün; estetik uygulamaların en güzel yanı birçok uygulamanın artık daha kolay ve pratik yapılabilmesi olduğunu ifade ederek, “Ameliyatsız gerçekleştirilen birçok estetik uygulama sayesinde insanlar yüz bölgesinde oluşan birçok problemi kolaylıkla çözüme ulaştırabilmektedir. Bu uygulamalardan biri de gözaltı ışık dolgusudur. Gözaltı ışık dolgusu sayesinde gözaltında oluşan torbalanmalar, çukurluklar, gözaltı kararmaları giderilmektedir” dedi.
Dr. Mehmet Akgün; gözaltı morluğu ve çöküklüğü neden oluştuğu konusunda ise şunları söyledi; “Uykusuzluk, düzensiz yaşantı, aşırı şekilde yorgunluk, az zamanda hızlı kilo verme, düzensiz ve dengesiz beslenme genetik faktörler gibi durumlar gözaltı morluğuna ve çöküklüğüne neden olan faktörlerden bazılarıdır. Bunun yanında kişinin yaşının ilerlemesi de cildin zamanla elastik yapısını kaybetmesine yol açar. Bu şekilde cilt altında bulunan kollajen yapı azalmaya başlar. Bu durum ise gözaltında morluklara, çöküntülere, kırışıklık ve sarkmalara yol açar”
Işık dolgusunun en önemli özelliğinin dolgunun akışkan olması ve hissedilmemesi olduğunu belirten Dr. Mehmet Akgün; açıklamasını şöyle sürdürdü; “Diğer dolgu maddelerinden ayrılan yönü ile ciltte topaklaşmaya ve düzensizliklere neden olmaz. Işık dolgusu tek seans uygulanan ve kalıcılık süresi 1-1,5 yıl arasında olan güvenli bir yöntemdir.
Gözaltı ışık dolgusunun içinde neler bulunur?
Gözaltı ışık dolgusunun içinde hyalüronik asit dışında aminoasit, antioksidan ve nemlendirici bulunur. Aminoasitlerin amacı cildin kollajen maddesini artırmak ve nem oranını düzenlemektir. Antioksidanlar, gözaltı cildinin korunması için kullanılır. Hyalüronik asit ise zaten cildin içinde olan ama yaşlanmaya bağlı olarak ve çevresel bazı durumlar sebebiyle azalan bir maddedir.
Gözaltı ışık dolgusu tekrarlanabilen bir tedavi yöntemidir. Eğer kişinin gözaltında aşırı morluk ve çöküntü varsa dolgunun etkinliğini artırmak için tedavi tekrarlanmalıdır.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pırıl ile matematiğin renkli dünyası Forum Erzurum’daPırıl ile matematiğin renkli dünyası Forum Erzurum’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

OSDEF’den köy çocuklarına mont ve bot yardımı

OSDEF’den köy çocuklarına mont ve bot yardımı

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Aydın’da şaşırtan kaza

Aydın’da şaşırtan kaza

Diyarbakırlı iş adamından takdir toplayan girişim

Diyarbakırlı iş adamından takdir toplayan girişim

Erzurum Namaz Vakitleri 28 Ocak Salı

İmsak
05:54
Sabah
07:20
Öğle
12:33
İkindi
15:11
Akşam
17:35
Yatsı
18:56

Erzurum Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Salı

Şafak Eczanesi
Palandoken
Sağlam Eczanesi
Yakutiye
Yeni Nenehatun Eczanesi
Yakutiye
Çamlıca Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Türkiye de saç ekimi turizmi bu yıl düşüş yaşadı

Türkiye de saç ekimi turizmi bu yıl düşüş yaşadı

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Sihirli iğneler ile göz altı morluklarına son

Sihirli iğneler ile göz altı morluklarına son

Ahşap Dile Geldi, Ortaya Naht Sanatı Çıktı

Ahşap Dile Geldi, Ortaya Naht Sanatı Çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.