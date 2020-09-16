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Göz kapağı bozulması ve tedavisi

SAMSUN HABERLERİ  | 16.09.2020 16:19 | Son Güncelleme

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr.

Göz kapağı bozulması ve tedavisi

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Murat Ayan, "Göz kapağı estetiği ameliyatının amacı sadece estetik bir görünüşe kavuşmak değildir. Hastalarda aynı zamanda görüş alanının artmasına ve yorgunluk hissinin geçmesine de etki etmektedir" dedi.
Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Murat Ayan, göz kapağı bozulması ve tedavisi hakkında bilgiler verdi. Göz kapağı genellikle genetik bir yatkınlık zemininde yaş ve diğer dış faktörler ile üst ve alt kapakta yerçekimi etkisiyle cilt, yağ ve bağ dokularda oluşan bir estetik bozulma olduğunu belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Murat Ayan, "Göz kapağı ameliyatları genelde estetik kaygıyla yapılmaktadır” dedi ve sözlerine şöyle devam etti “Göz kapağı ameliyatı sadece estetik amaçlı yapılmamaktadır. Genellikle üst kapakta sarkan cilt yorgunluk ağırlık hissi yapmakta, görüş alanına engel olmakta ve hayat konforunu bozmaktadır. Bunlar gibi estetik dışı nedenlerle de ameliyat yapılabilir. Bazen hastalar estetik ameliyatı olmakta çekinmekte ve ameliyata karar verememektedir ancak daha önce de bahsettiğimiz gibi amacımız sadece estetik kaygıyı gidermek değil aynı zamanda daha konforlu hayat geçirmeyi sağlamaktır” diye konuştu.

“Hasta hiç ağrı duymuyor"
Göz kapağı ameliyatları hakkında bilgi veren ayan sözlerine şöyle devam etti:
“Biz bu tedaviyi lokal anestezi altında yapıyoruz. Hastayı uyutmadan sadece ince bir cilt anestezi yapılıyor. Bazen panik hastalarda hafif bir sedasyon(uyku hali) anestezisi yapabiliyoruz. Hasta hiç ağrı duymuyor. Ameliyat 1 saate yakın sürüyor, yara yeri üzerine ince bir bant yapıştırılıyor, gözler kapatılmıyor ve hasta ameliyat sonrası taburcu oluyor ve hasta normal hayatına devam ediyor. Bir hafta sonrasında dikişleri alınıyor” Dedi. Basit bir operasyon olduğundan bahseden ayan ameliyattan sonra yapılması gerekenler ile bilgi verdi “Ameliyattan sonra hastalarımızın dikkat etmesi gereken çok fazla bir şey yok. Cilt yapısı hassas olan hastalarda birkaç gün ödem gelişebiliyor. Buz uygulaması ile 1 hafta içinde ödem morluk geçiyor. Ameliyat sonrası sadece 1 hafta antibiyotik merhem kullanılıyor.”

“Hem fonksiyonel hem estetik olarak kendimizi iyi hissettirecek”
Göz kapağı ameliyatı olmak isteyenler için önerilerde bulundu: “Bu ameliyatlar Avrupa’da en fazla yapılan ameliyatlardan ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı. Bizim de hastanemizde en sık yaptığımız ameliyatlardan bir tanesidir. Hem fonksiyonel hem estetik olarak kendimizi iyi hissettirecek bu operasyon gerektiğinde bu iyiliği kendimize yapmalıyız.”

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