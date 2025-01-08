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  4. Gözaltında olan Kerimcan Durmaz ifadesinde kazancını açıkladı! Tek bir sahneden 10 bin Euro

Gözaltında olan Kerimcan Durmaz ifadesinde kazancını açıkladı! Tek bir sahneden 10 bin Euro

08.01.2025 09:23
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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle geçtiğimiz gün evinden gözaltına alındı. Durmaz bu sabah sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Kerimcan Durmaz'ın ifadesinde kazancı açıklaması da dikkat çekti.

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz Mynet WhatsApp İhbar Hattı’na gelen görüntüleri sonrası gündem olmuştu.

Ünlü fenomen hakkında, yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis siteleriyle ilişkilendirilen bir konserde sahne aldıktan sonra gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Durmaz emniyete götürüldü. Durmaz bu sabah sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntüler ortaya çıktı! Kerimcan Durmaz böyle gözaltına alındı Görüntüler ortaya çıktı! Kerimcan Durmaz böyle gözaltına alındı

Kerimcan Durmaz'ın o anları da kameralara yansıdı.

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KERİMCAN DURMAZ'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Adliyeye sevk edilen Kerimcan Durmaz'ın ifadesine Ekol TV ulaştı. Kerimcan Durmaz ifadesinde bu sahneden ne kadar kazandığını da açıkladı. Kerimcan Durmaz "Çıktığım sahne karşılığında 10 bin Euro kazanç sağladım" dedi.

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Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kerimcan Durmaz
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