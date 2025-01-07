Son dakika! Ekipler kaldığı eve gitti! Kerimcan Durmaz'a yasa dışı bahis reklamı gözaltısı!

MYNET ÖZEL | Şu dakika itibarıyla Kerimcan Durmaz, telefonunun dün gece sinyal verdiği adresten gözaltına alınıyor! Kerimcan Durmaz hakkında yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

KERİMCAN DURMAZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu bazı isimlere yönelik soruşturma sürerken; Durmaz'ın da yasa dışı bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde sahne aldığı ortaya çıkmıştı. Konser görüntüleri ise Mynet WhatsApp İhbar Hattı'na gelmişti. Söz konusu görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlattı.

Yasa dışı bahis reklamı iddiaları sonrası Kerimcan Durmaz bulunduğu evde gözaltına alındı.