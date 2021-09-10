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Gözler Bakasetas'ın üzerinde

10.09.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor ve Yunanistan Milli Takımı formalarıyla önemli bir sezon başlangıcına imza atan Anastasios Bakasetas, Galatasaray maçında Abdullah Avcı'nın en önemli kozu olacak.

Gözler Bakasetas'ın üzerinde

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 2 gol, 3 asistle en az bir golde pay sahibi olan oyuncu, Türkiye kariyerinin en uzun serisini sarı-kırmızılı takım karşısında sürdürmeyi hedefliyor.

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Yaptığı önemli transferlerle şampiyonluk mücadelesi vermeyi hedefleyen Trabzonspor, taraftarı önünde oynayacağı zorlu müsabakayı kazanarak gelecek haftalara daha moralli bakmayı hedefliyor.

Bordo-mavili takımda oyuncuların performansları ise teknik direktör Abdullah Avcı'nın yüzünü güldürüyor. Özellikle Bakasetas'ın hem Trabzonspor'da hem de Yunanistan Milli Takımı'ndaki çıkışı zorlu maç öncesi bordo-mavilileri umutlandırıyor.

Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas'ın, Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta en az bir golde katkısı bulundu. Karadeniz ekibinin geçtiğimiz sezonun son haftasında deplasmanda oynadığı Gençlerbirliği maçında 2 asist yapan oyuncu, bu sezon ise Yeni Malatyaspor ve Sivasspor maçlarında rakip fileleri birer kez havalandırdı.

Trabzonspor'un, Giresunspor'u 1-0 yendiği maçta ise asist yapan isim oldu. 12 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Galatasaray'ı sahasında konuk edecek olan Trabzonspor'da, Bakasetas'ın zorlu maç öncesi milli takım performansı da göz doldurdu. 3 maça da ilk 11’de başlayan ve kaptan olarak sahaya çıkan başarılı oyuncu, İsviçre ve Kosova karşılaşmalarında gol pası verirken, 2-1 kazanılan İsveç mücadelesinde de çok şık bir gol attı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor
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