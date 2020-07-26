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Göztepe 130 gün sonra kazandı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 26.07.2020 10:06 | Son Güncelleme

Göztepe, Süper Lig'in son haftasında sahasında Sivasspor'u 3-1 mağlup ederek 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Sarı-kırmızılılar, 130 gün aranın ardından galibiyet sevinci yaşadı.

Göztepe 130 gün sonra kazandı

Süper Lig'in son haftasında Göztepe, sahasında Sivasspor'u ağırladı. Maça etkili başlayan ev sahibi takım, 30. dakikada Tripic'in Sivasspor ceza sahasında yere düşürülmesiyle penaltı kazandı. Topun başında geçen Napoleoni, sarı kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya risk alarak başlayan Sivasspor, 49. dakikada Fernando ile durumu eşitledi. 54. dakikada sahneye çıkan Mossora, Göztepe'yi bir kez daha öne geçirdi. Bu dakikada sonra iki takım da karşılıklı ataklar yapsa da risk alan Sivasspor defansta boşluklar bıraktı. Sivasspor'lu Camara, 90+3. dakikada Halil Akbunar'ı düşürünce hakem bir kez daha Göztepe lehine penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını gole çeviren Berkan Emir, maçın skorunu tayin etti.

130 GÜNLÜK 3 PUAN HASRETİ SONA ERDİ

Bu sonuçla maçta 3-1'lik galibiyetle ayrılan Göztepe, pandemi sürecinden sonra yeniden başlatılan Süper Lig'de ilk galibiyetini almış oldu. Ligde en son ara verilmeden önce 17 Mart tarihinde sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, 130 gün aradan sonra galip gelerek kötü gidişatına son verdi. Ligin son maçını kazanarak 3 puan hasretini bitiren İzmir ekibi, 34 maç sonunda 42 puan alarak ligi 10. sırada tamamladı.

(İHA)

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