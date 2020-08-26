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Göztepe, 4 mevkiye takviye yapacak

İZMİR HABERLERİ  | 26.08.2020 14:40 | Son Güncelleme

Teknik Direktör İlhan Palut: "Doğru isimleri kadromuza katıp, lige hazır bir hale gelmek istiyoruz. Kaleci, orta saha, kanat ve stoper mevkilerine transfer yapacağız. Önümüzdeki süreçte sol beke de takviye yapabiliriz" - "Pandemi altında maç oynama kurallarına alıştık. Ekim ayında sınırılı sayıda seyirci olması planlanıyor. Umarım sınırlı sayıyla başlayan taraftar sayısı kısa sürede normale döner."

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, kaleci, orta saha, kanat ve stoper mevkilerine transfer yapacaklarını bildirdi.

İlhan Palut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de başladıkları hazırlıklara, Afyonkarahisar'da devam ettiklerini ve dün ilk hazırlık maçını MKE Ankaragücü ile yaptıklarını söyledi.

Müsabakada iki yarıda farklı isimlere şans verdiklerini, Hakan Çinemre'nin ise 90 dakika oynadığını kaydeden Palut, "Kamp kadrosuna dahil ettiğimiz gençleri gördük. Yararlı bir maç oldu. Genel anlamda reaksiyon verdiler ve eksiklerimizi tespit ettik. Çalışmaya devam edeceğiz. 29 Ağustos Cumartesi günkü Menemenspor maçıyla Afyonkarahisar kampımızı tamamlayacağız." dedi.

Palut, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini, forvet hattında Senegalli Cherif Ndiaye ve Nijeryalı Brown Ideye'yi kadrolarına dahil ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Forvette eksiklerimizi tamamladık. Her iki ismin de bize katkı sağlayacağına inanıyorum. Transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Doğru isimleri kadromuza katıp, lige hazır bir hale gelmek istiyoruz. Kaleci, orta saha, kanat ve stoper mevkilerine transfer yapacağız. Önümüzdeki süreçte sol beke de takviye yapabiliriz."

- "Seyir zevki yüksek bir lig bekliyorum"

Lige verilen aranın kısa olduğunu, bu nedenle futbolcuların tekrar toparlanması adına bunun avantaj olduğunu belirten Palut, şöyle konuştu:

"Ara kısa olduğu için takımların istedikleri kadroyu oluşturmaları ligin başlangıcına sarkacak. Pandemi altında maç oynama kurallarına alıştık. Ekim ayında sınırılı sayıda seyirci olması planlanıyor. Umarım sınırlı sayıyla başlayan taraftar sayısı kısa sürede normale döner. Göztepe olarak kendi seyircimizin önünde oynamak bizim için çok avantaj."

Ligin 21 takımla oynanacak olması kararına saygı duyduklarını belirten Palut, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok yoğun bir takvim bizi bekliyor. Bu nedenle kadromuzu daha geniş tutacağız. Takımların genç oyunculara yer verme zorunluluğu ortaya çıkacak. Seyir zevki yüksek bir lig bekliyorum. Takımlar her hafta yeni mücadele, yeni bir sınav verecek. Devamlı hazır olmak zorunda olacaklar. Tüm takımlara yeni sezonda başarılar diliyorum. Ligin yeni ekipleri Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük de lige renk katacaktır."

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