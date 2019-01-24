SPOR

Göztepe Agbenyenu'ya imzayı attırdı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 24.01.2019 15:36 | Son Güncelleme

Göztepe, önceki gün İzmir'e getirdiği Portekiz'in Sporting Lizbon takımından Lumor Agbenyenu'yu renklerine bağladı.

Transferde ameliyat olan Traore'nin yerine uzun süredir sol bek arayan Göztepe, önceki gün İzmir'e getirdiği Portekiz'in Sporting Lizbon takımından Lumor Agbenyenu'yu renklerine bağladı.

Resmen açıklandı

Portekiz'de Porto altyapısında görev aldıktan sonra Portimonense, Almanya'da 1860 Münih forması da giyen Abnenyenu, bu sezonun ilk yarısında Lizbon'da biri Portekiz Kupası, biri de ligde olmak üzere iki müsabakada şans buldu.

Portekiz'de Porto altyapısında görev aldıktan sonra Portimonense, Almanya'da 1860 Münih forması da giyen Abnenyenu, bu sezonun ilk yarısında Lizbon'da biri Portekiz Kupası, biri de ligde olmak üzere iki müsabakada şans buldu.

Gana Milli Takımı'nın Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde de forma giyen Agbenyenu'nun lisansı Portekiz Federasyonu'ndan onay belgesi gelmesinin ardından çıkacak.

Gana Milli Takımı'nın Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde de forma giyen Agbenyenu'nun lisansı Portekiz Federasyonu'ndan onay belgesi gelmesinin ardından çıkacak.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Portekiz'in Sporting takımında forma giyen Lumor Agbenyenu'nun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Portekiz'in Sporting takımında forma giyen Lumor Agbenyenu'nun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.

Gana Milli Takımı'nda da forma giyen 15 Ağustos 1996 doğumlu sol bek, ülkesinin Wassaman United takımının yanı sıra Portekiz'de Porto, Portimonense, Sporting ve Almanya'da 1860 Münih takımlarında mücadele etti.

Gana Milli Takımı'nda da forma giyen 15 Ağustos 1996 doğumlu sol bek, ülkesinin Wassaman United takımının yanı sıra Portekiz'de Porto, Portimonense, Sporting ve Almanya'da 1860 Münih takımlarında mücadele etti.
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Göztepe Spor Toto Süper Lig Lumor Agbenyenu sporting lizbon

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