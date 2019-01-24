Göztepe Agbenyenu'ya imzayı attırdı

Transferde ameliyat olan Traore'nin yerine uzun süredir sol bek arayan Göztepe, önceki gün İzmir'e getirdiği Portekiz'in Sporting Lizbon takımından Lumor Agbenyenu'yu renklerine bağladı.
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