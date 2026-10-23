Göztepe - Arca Çorum FK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Göztepe Pazar 19:00 Arca Çorum FK

Göztepe ile Arca Çorum FK, 25 Ekim 2026 günü saat 19:00 itibarıyla ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Göztepe ve Arca Çorum FK, 25 Ekim 2026'da Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek. İki ekip de son maçlarında galip gelmenin moraliyle sahaya çıkacak.

Lig Durumu Göztepe 13. Trendyol Süper Lig O 8 G 2 B 3 M 3 P 9 17 Attığı Gol 16 Yediği Gol +1 Averaj Arca Çorum FK 7. Trendyol Süper Lig O 8 G 4 B 1 M 3 P 13 18 Attığı Gol 13 Yediği Gol +5 Averaj Gol Durumu (Toplam) Göztepe 17 / 16 Arca Çorum FK 18 / 13 İç Saha / Deplasman Performansı G Göztepe İç saha Oynanan Maç 3 G / B / M 0 / 1 / 2 Gol 4 – 7 AÇ Arca Çorum FK Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 2 / 1 / 1 Gol 12 – 9

Göztepe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 9 puanla 13. sırada.

Arca Çorum FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 13 puanla 7. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Göztepe G G B B M tüm kulvarlar Kocaelispor 1-2 Göztepe Trendyol Süper Lig G

Eyüpspor 0-4 Göztepe Trendyol Süper Lig G

Göztepe 2-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig B

Corendon Alanyaspor 2-2 Göztepe Trendyol Süper Lig B

Göztepe 2-4 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig M Arca Çorum FK G G M G G tüm kulvarlar Arca Çorum FK 2-1 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig G

Gaziantep FK 0-3 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig G

Arca Çorum FK 1-2 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig M

Samsunspor 1-5 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig G

Arca Çorum FK 3-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig G

Göztepe ve Arca Çorum FK, son 2 maçından galip gelerek formda olduklarını gösterdi.

Maç öncesi değerlendirme

Göztepe, son 5 maçından 2 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı; toplamda 12 gol atıp 9 gol yedi. Arca Çorum FK ise 4 galibiyetle dikkat çekiyor ve son 5 maçında 14 gol atarak 4 gol yedi.

Eksik Oyuncular Göztepe 5 eksik Luka Gugeshashvili Furkan Bayır Ibrahim Sabra Allan Godoi Ogün Bayrak Arca Çorum FK 3 eksik Emircan Gürlük Serdar Saatçı Fredy

Göztepe kadrosunda Luka Gugeshashvili (Kadro dışı), Furkan Bayır (Sakat - Diz Sakatlığı), Ibrahim Sabra (Sakat - Ayak Bileğindeki Bağlarda Zedelenme), Allan Godoi (Sakat - İç Yan Bağı Yaralanması) ve Ogün Bayrak (Sakat) yer almıyor.

Arca Çorum FK kadrosunda Emircan Gürlük (Şüpheli), Serdar Saatçı (Sakat) ve Fredy (Sakat - Ayak Parmağında Kırık) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Juan Göztepe 5 Gol 1 Asist Andre Henrique Göztepe 3 Gol 1 Asist Janderson Göztepe 0 Gol 2 Asist Efkan Bekiroğlu Göztepe 2 Gol 0 Asist Alexandros Kyziridis Arca Çorum FK 4 Gol 4 Asist Jesus Ramirez Arca Çorum FK 4 Gol 1 Asist Cengiz Ünder Arca Çorum FK 4 Gol 1 Asist Ermin Mahmic Arca Çorum FK 2 Gol 1 Asist

Göztepe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Juan, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Janderson. Arca Çorum FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Alexandros Kyziridis.

İkili Rekabet 0 Göztepe 1 Beraberlik 1 Arca Çorum FK Ahlatcı Çorum FK 1-1 Göztepe Trendyol 1. Lig

Göztepe 1-2 Ahlatcı Çorum FK Trendyol 1. Lig

Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Arca Çorum FK 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Göztepe 2, Arca Çorum FK 3 gol attı.