SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Göztepe - Arca Çorum FK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Göztepe ile Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'de karşılaşıyor. Takımların son durumları ve önemli detaylarla ilgili haberimizde derlenen bilgileri bulabilirsiniz.

Göztepe - Arca Çorum FK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
Trendyol Süper Lig
Göztepe
Pazar 19:00
25.10.2026
Arca Çorum FK
Stadyum: ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi Yayın: beIN Sports Hakem: Mehmet Türkmen

Göztepe ile Arca Çorum FK, 25 Ekim 2026 günü saat 19:00 itibarıyla ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Göztepe ve Arca Çorum FK, 25 Ekim 2026'da Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek. İki ekip de son maçlarında galip gelmenin moraliyle sahaya çıkacak.

Lig Durumu

Göztepe

13. Trendyol Süper Lig
O
8
G
2
B
3
M
3
P
9
17
Attığı Gol
16
Yediği Gol
+1
Averaj

Arca Çorum FK

7. Trendyol Süper Lig
O
8
G
4
B
1
M
3
P
13
18
Attığı Gol
13
Yediği Gol
+5
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Göztepe 17 / 16
Arca Çorum FK 18 / 13

İç Saha / Deplasman Performansı

Göztepe İç saha
Oynanan Maç
3
G / B / M
0 / 1 / 2
Gol
4 – 7
Arca Çorum FK Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
2 / 1 / 1
Gol
12 – 9

Göztepe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 9 puanla 13. sırada.

Arca Çorum FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 13 puanla 7. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Göztepe G G B B M

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Kocaelispor 1-2 Göztepe Trendyol Süper Lig G
  • 12.10.2026 Eyüpspor 0-4 Göztepe Trendyol Süper Lig G
  • 20.09.2026 Göztepe 2-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig B
  • 12.09.2026 Corendon Alanyaspor 2-2 Göztepe Trendyol Süper Lig B
  • 07.09.2026 Göztepe 2-4 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig M
Arca Çorum FK G G M G G

tüm kulvarlar

  • 16.10.2026 Arca Çorum FK 2-1 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig G
  • 11.10.2026 Gaziantep FK 0-3 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig G
  • 19.09.2026 Arca Çorum FK 1-2 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig M
  • 12.09.2026 Samsunspor 1-5 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig G
  • 06.09.2026 Arca Çorum FK 3-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig G

Göztepe ve Arca Çorum FK, son 2 maçından galip gelerek formda olduklarını gösterdi.

Maç öncesi değerlendirme

Göztepe, son 5 maçından 2 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı; toplamda 12 gol atıp 9 gol yedi. Arca Çorum FK ise 4 galibiyetle dikkat çekiyor ve son 5 maçında 14 gol atarak 4 gol yedi.

Eksik Oyuncular

Göztepe

5 eksik
Luka Gugeshashvili Kadro dışı
Furkan Bayır Sakat Diz Sakatlığı
Ibrahim Sabra Sakat Ayak Bileğindeki Bağlarda Zedelenme
Allan Godoi Sakat İç Yan Bağı Yaralanması
Ogün Bayrak Sakat

Arca Çorum FK

3 eksik
Emircan Gürlük Şüpheli
Serdar Saatçı Sakat
Fredy Sakat Ayak Parmağında Kırık

Göztepe kadrosunda Luka Gugeshashvili (Kadro dışı), Furkan Bayır (Sakat - Diz Sakatlığı), Ibrahim Sabra (Sakat - Ayak Bileğindeki Bağlarda Zedelenme), Allan Godoi (Sakat - İç Yan Bağı Yaralanması) ve Ogün Bayrak (Sakat) yer almıyor.

Arca Çorum FK kadrosunda Emircan Gürlük (Şüpheli), Serdar Saatçı (Sakat) ve Fredy (Sakat - Ayak Parmağında Kırık) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Juan Göztepe 5 Gol 1 Asist
Andre Henrique Andre Henrique Göztepe 3 Gol 1 Asist
Janderson Göztepe 0 Gol 2 Asist
Efkan Bekiroğlu Efkan Bekiroğlu Göztepe 2 Gol 0 Asist
Alexandros Kyziridis Arca Çorum FK 4 Gol 4 Asist
Jesus Ramirez Arca Çorum FK 4 Gol 1 Asist
Cengiz Ünder Arca Çorum FK 4 Gol 1 Asist
Ermin Mahmic Arca Çorum FK 2 Gol 1 Asist

Göztepe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Juan, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Janderson. Arca Çorum FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Alexandros Kyziridis.

İkili Rekabet
0 Göztepe
1 Beraberlik
1 Arca Çorum FK
  • 27.01.2024 Ahlatcı Çorum FK 1-1 Göztepe Trendyol 1. Lig
  • 26.08.2023 Göztepe 1-2 Ahlatcı Çorum FK Trendyol 1. Lig

Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Arca Çorum FK 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Göztepe 2, Arca Çorum FK 3 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Göztepe - Arca Çorum FK maçı ne zaman?

25 Ekim 2026

Göztepe - Arca Çorum FK maçı saat kaçta?

19:00

Göztepe - Arca Çorum FK maçı hangi kanalda?

beIN Sports

Göztepe - Arca Çorum FK maçında hangi oyuncular eksik?

Göztepe: Luka Gugeshashvili, Furkan Bayır, Ibrahim Sabra, Allan Godoi, Ogün Bayrak; Arca Çorum FK: Emircan Gürlük, Serdar Saatçı, Fredy.

Göztepe ve Arca Çorum FK'nın ligde kaç puanı var?

Göztepe'nin 9 puanı, Arca Çorum FK'nın ise 13 puanı var.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı! Fenerbahçe'de Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı!
CANLI | Eyüpspor - Kasımpaşa maç anlatımı!CANLI | Eyüpspor - Kasımpaşa maç anlatımı!
Anahtar Kelimeler:
Göztepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Tom Barrack ve Trump'tan İran açıklaması! "Bu hafta sonu vurabiliriz"

Tom Barrack ve Trump'tan İran açıklaması! "Bu hafta sonu vurabiliriz"

Galatasaray ile sözleşme imzalamadı! Lille'den transfer hamlesi

Galatasaray ile sözleşme imzalamadı! Lille'den transfer hamlesi

Hakkı Bulut şarkı söylediği sırada rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı

Hakkı Bulut şarkı söylediği sırada rahatsızlandı! Hastaneye kaldırıldı

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

İddialar gündem olmuştu! Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 'fon' açıklaması

İddialar gündem olmuştu! Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 'fon' açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.