Göztepe - Arca Çorum FK Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Göztepe ile Arca Çorum FK, 25 Ekim 2026 günü saat 19:00 itibarıyla ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Göztepe ve Arca Çorum FK, 25 Ekim 2026'da Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek. İki ekip de son maçlarında galip gelmenin moraliyle sahaya çıkacak.
Göztepe (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 9 puanla 13. sırada.
Arca Çorum FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 13 puanla 7. sırada.
Göztepe ve Arca Çorum FK, son 2 maçından galip gelerek formda olduklarını gösterdi.
Göztepe, son 5 maçından 2 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı; toplamda 12 gol atıp 9 gol yedi. Arca Çorum FK ise 4 galibiyetle dikkat çekiyor ve son 5 maçında 14 gol atarak 4 gol yedi.
Göztepe kadrosunda Luka Gugeshashvili (Kadro dışı), Furkan Bayır (Sakat - Diz Sakatlığı), Ibrahim Sabra (Sakat - Ayak Bileğindeki Bağlarda Zedelenme), Allan Godoi (Sakat - İç Yan Bağı Yaralanması) ve Ogün Bayrak (Sakat) yer almıyor.
Arca Çorum FK kadrosunda Emircan Gürlük (Şüpheli), Serdar Saatçı (Sakat) ve Fredy (Sakat - Ayak Parmağında Kırık) yer almıyor.
Göztepe kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Juan, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Janderson. Arca Çorum FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Alexandros Kyziridis.
Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Arca Çorum FK 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Göztepe 2, Arca Çorum FK 3 gol attı.
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