Göztepe-Başakşehir: 2-1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 25. haftasında, zor günler geçiren Başakşehir deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve son şampiyon Başakşehir düşüşünü sonlandıramadı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren goller, 24. dakikada Soner ve 52. dakikada penaltıdan Zulj ile geldi. Başakşehir'in tek sayısını ise 59. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın asistinde Deniz Türüç kaydetti.

Son 4 maçından yenilgiyle ayrılan ve 7 maçtır kazanamayan Başakşehir, 24 puanla küme düşme hattında, 18. sırada yer aldı. Göztepe ise 4 maçlık galibiyet hasretini noktalayarak 29 puana yükseldi.

Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir evinde Trabzonspor ile karşılaşacakken, Göztepe ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

GÖZTEPE'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Ker iki takım da son oynadıkları maçların ilk 11'lerinde değişiklik yaptı.

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, geçen hafta 2-0 yenildikleri Gaziantep maçının ilk 11'inde 4 ismi değiştirdi. Savunmadaki iki oyuncu Marko Mihojevic ile Titi'nin yerine Atınç Nukan ve Alpaslan Öztürk'ü sahaya süren Karaman, Anderson Esiti ile Fousseni Diabate'nin yerine de Peter Zulj ve Adis Jahovic'e şans verdi.