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Göztepe-Başakşehir: 2-1 (Maç sonucu)

14.02.2021 18:03 | Son Güncelleme:
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Göztepe-Başakşehir: 2-1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu ve galibiyet özlemini 7 maça çıkardı. Bu sonuçla birlikte son şampiyon Başakşehir düşme potasına girdi.

Süper Lig'in 25. haftasında, zor günler geçiren Başakşehir deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve son şampiyon Başakşehir düşüşünü sonlandıramadı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren goller, 24. dakikada Soner ve 52. dakikada penaltıdan Zulj ile geldi. Başakşehir'in tek sayısını ise 59. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın asistinde Deniz Türüç kaydetti.

Son 4 maçından yenilgiyle ayrılan ve 7 maçtır kazanamayan Başakşehir, 24 puanla küme düşme hattında, 18. sırada yer aldı. Göztepe ise 4 maçlık galibiyet hasretini noktalayarak 29 puana yükseldi.

Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir evinde Trabzonspor ile karşılaşacakken, Göztepe ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

GÖZTEPE'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Ker iki takım da son oynadıkları maçların ilk 11'lerinde değişiklik yaptı.

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, geçen hafta 2-0 yenildikleri Gaziantep maçının ilk 11'inde 4 ismi değiştirdi. Savunmadaki iki oyuncu Marko Mihojevic ile Titi'nin yerine Atınç Nukan ve Alpaslan Öztürk'ü sahaya süren Karaman, Anderson Esiti ile Fousseni Diabate'nin yerine de Peter Zulj ve Adis Jahovic'e şans verdi.

BAŞAKŞEHİR'DE FARKLI İSİMLER

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda uzatma bölümünde Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek adını yarı finale yazdıran Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, o müsabakaya göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.

Kaleci Volkan Babacan, Ponck, Uğur Uçar, Cemali Sertel ve Demba Ba'nın yerine Mert Günok, Leo Duarte, Muhammed Emin Sarıkaya, Hasan Ali Kaldırım ve Enzo Crivelli mücadele etti. Kocaman, ligdeki Fatih Karagümrük maçına göre 4 farklı ismi sahaya sürdü.

Göztepeli futbolcular ısınmaya kariyerinde sadece Göztepe forması giyen ve A Milli Takım'da yaptığı kurtarışlarla "Moskova Panteri" olarak bilinen Ali Artuner'in 20. ölüm yıl dönümü nedeniyle üzerinde Artuner'in fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıktı.

Müsabakadan önce Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kartal 2 harekat bölgesinde şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

22' dakikada sol kanattan Berkan Emir'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Jahovic'in bekletmeden kaleye göndermek isteği topu kaleci Mert, güzel bir kurtarışla uzaklaştırdı.

24' dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Gassama'nın yaptığı ortada penaltı noktasından topa hareketlenen Soner Aydoğdu, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

33' dakikada Halil'in sol kanattan yaptığı ortada Alpaslan'ın kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Beter olsun 3 lige kadar düşsün müstahak bu gs düşmanları ali yandaşlarına ali kurtarır sizi takasla mrt hakanıda verir artık puhaa
gümüşdağ para peşinde topçularını malum takıma satma peşinde şampiyon takımın antrenörünü kov allah razı gelmez beter ol gümüşçübaşı

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