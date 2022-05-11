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Göztepe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti

11.05.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'ndeki idmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren Göztepeli oyuncular, daha sonra savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durdu.

Sarı-kırmızılı ekip, yarınki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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