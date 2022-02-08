YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

08.02.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 10 Şubat Perşembe günü Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.

Göztepe'de sakatlığı bulunan Adis Jahovic ile Kovid-19 testi pozitif çıkan bir futbolcu antrenmanda yer almadı.

Yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak Göztepe, hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendi 53, kalbi 35 yaşına girdiKendi 53, kalbi 35 yaşına girdi
İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyorİstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor
DHA İSTANBUL - ÜSKÜDAR&#039;DA BİNADA PATLAMA (1)DHA İSTANBUL - ÜSKÜDAR'DA BİNADA PATLAMA (1)
Anahtar Kelimeler:
Göztepe

İzmir Namaz Vakitleri 8 Şubat Salı

İmsak
06:41
Sabah
08:03
Öğle
13:31
İkindi
16:22
Akşam
18:48
Yatsı
20:05

İzmir Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Salı

Yazal Eczanesi
Aliaga
Martım Eczanesi
Aliaga
Şifa Eczanesi
Balcova
Gaye Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Ordu Eczanesi
Bayrakli
Yeni Gözde Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hem kadınlarda hem de erkeklerde libidoyu öldürüyor!

Hem kadınlarda hem de erkeklerde libidoyu öldürüyor!

Oscar için heyecan başladı! Adaylar...

Oscar için heyecan başladı! Adaylar...

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.