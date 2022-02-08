Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 10 Şubat Perşembe günü Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.

Göztepe'de sakatlığı bulunan Adis Jahovic ile Kovid-19 testi pozitif çıkan bir futbolcu antrenmanda yer almadı.

Yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak Göztepe, hava yoluyla İstanbul'a gidecek.



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