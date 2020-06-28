Göztepe'de 1 puan sevinci

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Alanyaspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe'de Teknik Sorumlu Ersan Parlatan, kötü gidişatı durdurdukları o söyledi.
Parlatan, maç içinde 3 kez yenik duruma düştüklerini hatırlatarak, "Oyuncularımız inatla skoru düzeltmek adına çabaladı ve mağlubiyeti kabul etmedi. Her şeylerini sahaya yansıttılar. Bunu zaman zaman iyi futbolla sahaya yansıttık, 90 dakikaya yayamadık. Top bizdeyken iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Kırılma anlarında daha dikkatli olmamız lazım. Yenik duruma düşüp tekrar beraberliği yakalamak zor. Son 2 maçımızı kaybetmiştik. Kötü gidişata bir beraberlikle de olsa 'Dur' dedik" şeklinde konuştu.
(İHA)
Hüseyin Cimşir: Avantajımızı kaybettik
Jose Sosa: Trabzonspor pes etmez
F.Bahçe'de sakatlık şoku! 3-4 hafta yok...
Ozan Tufan, Emre'nin gözyaşlarını anlattı
Kaan Ayhan ve Kenan Karaman küme düştü
Diaby için son söz Sergen Yalçın'ın
Transfer resmen açıklandı
Beşiktaş, Boateng konusunda temkinli
Futbol oynamaya geldiler, koronavirüsle yıkıldılar
G.Saray'da flaş gelişme! Yollar ayrıldı...
Ryan Babel yeniden Florya'da
Dev kulüp peşinde...
Okuyucu Yorumları 0 yorum