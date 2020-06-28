SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Göztepe
  4. Göztepe'de 1 puan sevinci

Göztepe'de 1 puan sevinci

GÖZTEPE HABERLERİ  | 28.06.2020 08:30 | Son Güncelleme

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, 3-3 berabere kaldıkları Alanyaspor maçını, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirdi. Ekran başındaki futbolseverlere hareketli ve keyifli bir maç izlettiklerini kaydeden Parlatan, maçın sonuna doğru artıkları golle gelen 1 puana sevindiklerini ifade etti.

Göztepe'de 1 puan sevinci

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Alanyaspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe'de Teknik Sorumlu Ersan Parlatan, kötü gidişatı durdurdukları o söyledi.

PARLATAN OLUMLU KONUŞTU

Parlatan, maç içinde 3 kez yenik duruma düştüklerini hatırlatarak, "Oyuncularımız inatla skoru düzeltmek adına çabaladı ve mağlubiyeti kabul etmedi. Her şeylerini sahaya yansıttılar. Bunu zaman zaman iyi futbolla sahaya yansıttık, 90 dakikaya yayamadık. Top bizdeyken iyi oynadığımızı düşünüyoruz. Kırılma anlarında daha dikkatli olmamız lazım. Yenik duruma düşüp tekrar beraberliği yakalamak zor. Son 2 maçımızı kaybetmiştik. Kötü gidişata bir beraberlikle de olsa 'Dur' dedik" şeklinde konuştu.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu'dan Beren Saat açıklamasıKenan Doğulu'dan Beren Saat açıklaması
Göztepe'de ayrılıkGöztepe'de ayrılık
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tartışma alevlendi! Cem Yılmaz'dan yeni tweet

Tartışma alevlendi! Cem Yılmaz'dan yeni tweet

YKS'de soru kitapçığını sosyal medyada paylaşmıştı! Gözaltına alındı

YKS'de soru kitapçığını sosyal medyada paylaşmıştı! Gözaltına alındı

Emre Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı

Emre Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı

Trabzonspor, Ankaragücü'ne takıldı!

Trabzonspor, Ankaragücü'ne takıldı!

F.Bahçe'de sakatlık şoku! 3-4 hafta yok...

F.Bahçe'de sakatlık şoku! 3-4 hafta yok...

Gerilim dolu maçta yumruklar havada uçtu

Gerilim dolu maçta yumruklar havada uçtu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göztepe'de 1 puan sevinci

Göztepe'de 1 puan sevinci

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan: Çok üzgünüz

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan: Çok üzgünüz

Göztepe’de Leo Schwechlen sözleşmesini tek taraflı feshetti

Göztepe'de ayrılık

Göztepe, Avrupa şansını zora soktu

Göztepe, Avrupa şansını zora soktu

Göztepe, taraftarının formalarını tribüne taşıyor

Göztepe'de tribünler formayla dolacak

Talat Papatya: Futbol camiası zor günleri birlikte atlatacak

'Futbol camiası zor günleri birlikte atlatacak'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.