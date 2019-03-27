Göztepe'de Beto küllerinden doğdu

2014/15 sezonu Beto için tam anlamıyla bir dönüm noktası oldu. O sezon Sevilla’da forma giyen başarılı eldiven, omzundan yaşadığı sakatlık sebebiyle yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kaldı. O dönem sezonu erken kapatan Beto, 24 maçta Sevilla kalesini korudu. 2014/15 sezonunu çok erken kapatan Beto diğer sezona da Sevilla ile girdi. Omzundan yaşadığı sakatlığı atlatan deneyimli file bekçisi için 2015/16 sezonu kabus gibi geçti. O yıl eylül ayında dizinden sakatlanan Beto, bir kez daha sezonu erken kapattı. 2015/16 sezonunda Sevilla formasını yalnızca 4 kez giyen Portekizli, sezon sonunda İspanyol ekibiyle yollarını ayırdı. Sevilla ile yollarını ayıran emektar futbolcunun bir sonraki durağı altyapısından yetiştiği Sporting Lizbon oldu. Lizbon’da Rui Patricio’dan formayı alamayan başarılı eldiven, 2016/17 sezonunda da yalnızca 8 müsabakada kaleyi koruyunca Göztepe’den gelen teklifi kabul ederek rotasını İzmir’e kırdı.

Kariyerinde 3 UEFA Avrupa Ligi Kupası bulunan deneyimli eldiven, yaşadığı ağır sakatlıklara rağmen Göztepe’de yeniden doğdu. Geçirdiği ağır sakatlıklar sebebiyle birçok futbol otoritesinin futbol hayatının bittiği yönünde yorumlar yaptığı deneyimli isim, yeniden futbola tutunmayı başardı. Göztepe’ye gelmeden önceki 3 sezonda sadece 36 maçta görev yapan Beto, son bir buçuk sezonda Göztepe formasıyla 58 resmi müsabakada kaleyi korumayı başardı.

YENİDEN MİLLİ TAKIMDA

Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansla kısa sürede adını ligin en iyi kalecileri arasına yazdıran Beto, İzmir ekibinde son bir buçuk sezonda 58 resmi karşılaşmada kaleyi korudu ve kendisine güvenenleri yanıltmadı. Göztepe’ye gelmeden önce son 3 sezonda sadece 36 müsabakada ter döken başarılı eldiven, yalnızca bir buçuk sezonda bu sayının çok daha üzerine çıkmayı başardı. Yaptığı kurtarışlarla fenomen haline gelen Beto, uzun bir aranın ardından yeniden Portekiz Milli Takımı'na da çağrılmaya başladı.

PENALTI FENOMENİ

Spor Toto Süper Lig'in en tecrübeli kalecilerinden olan Portekizli futbolcu, Göztepe formasını giydiği 16 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. Geçtiğimiz yıl 30 karşılaşmanın 8’inde gol yemeyen Beto, bu sezon 28 maçın 8’inde kalesini gole kapatmayı başardı. Beto’nun fenomen hale gelmesindeki en büyük pay ise penaltı kurtarışları. Penaltılarda rakiplerin korkulu rüyası olan deneyimli kaleci, son bir buçuk sezonda kalesine atılan 13 penaltının 7’sini kurtararak yakalanması zor bir istatistiğe imza atmayı başardı. 36 yaşındaki oyuncunun İzmir ekibiyle bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor.





