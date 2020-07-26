Göztepe'de Deniz Kadah ile de yollar ayrıldı

Göztepe, 34 yaşındaki forvet oyuncusu Deniz Kadah ile yollarını ayırdığını açıkladı.

2018-2019 sezonunda Antalyaspor'dan transfer edilen 34 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 47 maçta forma giymiş ve 9 gol atma başarısı göstermişti. Deneyimli forvet, bu sezon 16 maçta forma giyerken bunların sadece 3'ünde 90 dakika forma giymişti.

(İHA)

