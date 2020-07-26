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Göztepe'de Deniz Kadah ile de yollar ayrıldı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 26.07.2020 15:50 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de yaprak dökümü devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Beto ve Castro'nun ardından sözleşmesi sona eren Deniz Kadah ile de yollarının ayrıldığını duyurdu.

Göztepe'de Deniz Kadah ile de yollar ayrıldı

Göztepe, 34 yaşındaki forvet oyuncusu Deniz Kadah ile yollarını ayırdığını açıkladı.

2018-2019 sezonunda Antalyaspor'dan transfer edilen 34 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 47 maçta forma giymiş ve 9 gol atma başarısı göstermişti. Deneyimli forvet, bu sezon 16 maçta forma giyerken bunların sadece 3'ünde 90 dakika forma giymişti.

(İHA)

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