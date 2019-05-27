Göztepe'de Tayfur Bingöl ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de sözleşmesi sona eren Tayfur Bingöl sarı-kırmızılılara veda etti. Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Tayfur, taraftarlara ve camiaya teşekkür etti.
Bu mesajın ardından kulüpten de Tayfur’a veda mesajı gelirken, deneyimli oyucuya emekleri için teşekkür edildi.
Son 3 sezonda formasını giydiği sarı-kırmızılı formayla 46 maça çıkan Bingöl, takımın Spor Toto Süper Lig’e çıkmasında katkı sağlamıştı.
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