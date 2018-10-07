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Göztepe'de Traore'nin Kasımpaşa talihsizliği

GÖZTEPE HABERLERİ  | 07.10.2018 14:01 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 yenilerek milli maç arasına moralsiz giren Göztepe'de sol bek Adama Traore'nin sol diz ön çapraz bağlarının kopması camiayı üzdü.

Göztepe'de Traore'nin Kasımpaşa talihsizliği

Sahalardan 6 ay uzak kalacak Fildişi Sahilli oyuncu geçen sezon da Kasımpaşa ile oynanan maçta ciddi şekilde sakatlandı. Bornova Stadı'nda 1 Nisan 2018 tarihinde Kasımpaşa'nın 2-0 kazandığı karşılaşmanın 45'inci dakikasında acılar içinde yerde kalan Traore, oyuna devam edemedi. Deneyimli oyuncunun çekilen MR sonucunda adalesinde yırtık saptandı. Traore, Kasımpaşa sınavının ardından 2017-18 sezonunu kapadı. Yaklaşık 4 ay sahalara inemeyen 28 yaşındaki futbolcu sezon hazırlıklarına büyük umutlarla başladı.

Tedavisi başarılı bir şekilde sona eren Traore, Süper Lig maratonuna da formda girdi. Cuma günü oynanan Kasımpaşa maçına kadar geride kalan 7 karşılaşmanın tamamında 90'ar dakika sahada kalan oyuncu, teknik direktör Bayram Bektaş'ın vazgeçilmezi oldu. Ancak Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 17'nci dakikada dizinin üstüne düşen Traore yine bir Kasımpaşa maçında büyük talihsizlik yaşadı. Koltuk değnekleriyle İzmir'e gelen Traore ameliyat olacak. Traore'nin yokluğunda bundan sonraki maçlarda sol bekte Berkan görev alacak. Devre arasında defansın soluna takviye yapılması da gündemde.

Göztepeli futbolseverler ise sosyal medya aracılığı ile Traore'yi mesaj yağmuruna tuttu. Fildişi Sahilli futbolcuya geçmiş olsun dileklerini ileten taraftarlar oyuncularına moral aşılamaya çalıştı.

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Spor Toto Süper Lig Göztepe Adama Traore Kasımpaşa

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