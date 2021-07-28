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Göztepe, eski Galatasaraylı futbolcu Maicon'u transfer etmek için harekete geçti

28.07.2021 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Galatasaray forması giyen deneyimli savunmacı Maicon, Süper Lig'e geri dönüyor. Al Nasr'la sözleşmesi biten Brezilyalı futbolcu için Göztepe harekete geçmeye hazırlanıyor. Maicon'un da Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı ve gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.

Göztepe, eski Galatasaraylı futbolcu Maicon'u transfer etmek için harekete geçti

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı savunmacı Maicon'u renklerine katmak için girişimlere başladı. Kulübüyle sözleşmesi biten serbest statüde bulunan futbolcu, Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 2.2 MİLYON EURO

Göztepe, deneyimli savunmacı Maicon'u transfer etmek istiyor. 2017-2018 sezonunda Brezilya temsilcisi Sao Paulo'dan Galatasaray'a 8 milyon euroya transfer edilen Maicon'nun güncel piyasa değerinin 2.2 milyon euro olduğu belirtildi. Kariyerinde 9 kupa bulunan Brezilyalı yıldız, 3 kez Portekiz ligi, 2 kez Portekiz kupası, Galatasaray ile Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra iki kez Suudi Arabistan Süper Kupası ile bir kez de Avrupa Ligi kupasını kaldırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Göztepe
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