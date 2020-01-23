Göztepe, evine dönüyor

İZMİR (AA) - Göztepe Kulüp Başkanı Mehmet Sepil, "(Gürsel Aksel Sağlıklı Spor ve Yaşam Merkezi) Bu tesisin ne olduğunu herkes 8-10 ay sonra görecek. Biz sadece stadı açıyoruz, tesisi açmıyoruz." dedi.

Sepil, Gürsel Aksel Stadı'nda yaptığı açıklamada, 26 Ocak Pazar günü Beşiktaş'ı Gürsel Aksel Sağlıklı Spor ve Yaşam Merkezinde konuk edeceklerini, bu müsabakayla da 95 yıllık beklentilerinin sona ereceğini, o nedenle çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Müsabakaya az bir süre kaldığını kaydeden Sepil, "Çok işimiz var, stat oynamaya hazır olsa da son dakikaya kadar elimizden geldiği kadar, gelecek misafirlerimize güzel bir ambiyans göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Statların sadece maç günleri kullanılacak yerler olmaması gerektiğine işaret eden Sepil, şöyle konuştu:

"Biz böyle bir yer yaptık. Bu tesisin ne olduğunu herkes 8-10 ay sonra görecek. Biz sadece stadı açıyoruz, tesisi açmıyoruz. Çok güzel bir açılış töreni yapacağız ama tesis bittiği zaman. Güzel sürprizlerimiz de olacak o günle ilgili. Stat kısmını açıyoruz, bir de çatıyı çok yakında kamunun kullanımıza açacağız."