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Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır

İZMİR HABERLERİ  | 17.10.2020 19:47 | Son Güncelleme

Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır

İZMİR (AA) - Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde taktiksel çalışma gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra duran top çalışması yaptı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Stefano Napoleoni ve Batuhan Kırdaroğlu antrenmanda yer almadı.

Hakem Atilla Karaoğlan yöneteceği Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması yarın saat 19.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

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