Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Göztepe - GS maçı canlı yayını)

Galatasaray, Süper Lig 34. haftasında Göztepe'ye konuk oluyor. Sezona yeni bir kadro ile hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray, ilerleyen haftalarda alınan kötü sonuçları sonrasında teknik direktör Tudor'un yerine Fatih Terim'i takımın başına getirmişti. Fatih Terim ile bir ivme yakalayan Galatasaray, Göztepe ile sezonun son maçında İzmir'de karşı karşıya gelecek. 72 puanda olan Galatasaray, şampiyon olması için Göztepe maçından 1 puan alması yeterli olacak. Göztepe Galatasaray maçı muhtemel ilk onbirleri, takımlarda sakat-cezalı oyuncuların durumları ile maçın canlı yayın bağlantısı haberimizde. Peki Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig 34. haftasından Göztepe, Galatasaray'ı konuk ediyor. Galatasaray'ın beraberlik durumunda bile şampiyon olacağı sezonun son maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda merak ediliyor. Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Bahattin Duran ile Mustafa Emre Eyisoy yardımcı hakemler iken 4. hakemi ise Hüseyin Göçek. Göztepe Galatasaray maçı BeIN Sport 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu maçı aşağıdaki bağlantıdan BeIN Connect üyeliği ile satın alarak şifresiz online izleyebilirsiniz.