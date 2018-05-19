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Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Göztepe - GS maçı canlı yayını)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 19.05.2018 09:45 | Son Güncelleme

Süper Lig 34. haftasında Göztepe'nin konuğu Galatasaray. Sezonun son maçında Galatasaray, Göztepe maçından 1 puanla dahi ayrılsa şampiyon olacak. Bu şampiyonluk, Galatasaray'ın 18 futbolcusu için ilk Süper Lig şampiyonluğu olacak. Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosu belli oldu. Göztepe - Galatasaray maçı muhtemel ilk onbirleri, takımların son durumları ile maçın canlı yayın bağlantısı haberimizde. Peki Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Göztepe - GS maçı canlı yayını)

Galatasaray, Süper Lig 34. haftasında Göztepe'ye konuk oluyor. Sezona yeni bir kadro ile hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray, ilerleyen haftalarda alınan kötü sonuçları sonrasında teknik direktör Tudor'un yerine Fatih Terim'i takımın başına getirmişti. Fatih Terim ile bir ivme yakalayan Galatasaray, Göztepe ile sezonun son maçında İzmir'de karşı karşıya gelecek. 72 puanda olan Galatasaray, şampiyon olması için Göztepe maçından 1 puan alması yeterli olacak. Göztepe Galatasaray maçı muhtemel ilk onbirleri, takımlarda sakat-cezalı oyuncuların durumları ile maçın canlı yayın bağlantısı haberimizde. Peki Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig 34. haftasından Göztepe, Galatasaray'ı konuk ediyor. Galatasaray'ın beraberlik durumunda bile şampiyon olacağı sezonun son maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda merak ediliyor. Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Bahattin Duran ile Mustafa Emre Eyisoy yardımcı hakemler iken 4. hakemi ise Hüseyin Göçek. Göztepe Galatasaray maçı BeIN Sport 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu maçı aşağıdaki bağlantıdan BeIN Connect üyeliği ile satın alarak şifresiz online izleyebilirsiniz.

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GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK HESAPLARI

Son haftaya lider giren Galatasaray, Göztepe maçından en az 1 puan aldığı takdirde şampiyonluğa ulaşacak. Galatasaray'ın yenilmesi halinde ise Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir puan kaybederse şampiyon yine Galatasaray olacak.

Galatasaray'ın mağlubiyeti, Medipol Başakşehir'in puan kaybetmesi ve Fenerbahçe'nin galibiyeti halinde şampiyon genel averajla Fenerbahçe olacak.

Lider Galatasaray'ın yenilmesi, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'nin kazanması halinde şampiyonluğa 3'lü averajla Medipol Başakşehir ulaşacak. Galatasaray'ın mağlubiyeti, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi ve Medipol Başakşehir'in 3 puan kazanması halinde şampiyon ikili averajla Medipol Başakşehir olacak.

GALATASARAY'IN GÖZTEPE MAÇI KADROSU

Galatasaray Futbol Takımı'nın, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın deplasmanda yapacağı Göztepe maçının kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği idmanla Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli.

GALATASARAY'IN İLK KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞAYACAK FUTBOLCULARI

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray, maçtan istediği skorla ayrılması durumunda kadrosunda bulunan futbolcuların büyük bölümü ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, İzmir deplasmanından galibiyet ya da beraberlikle ayrılması halinde kadrosunda bulunan 26 futbolcunun 18'i ilk kez Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kaldıracak.

Galatasaray'da bu sezon transfer edilen Bafetimbi Gomis, Maicon Roque, Mariano Filho, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Fernando Reges, Jason Denayer, Cedric Carrasso, Yuto Nagatomo ile Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Iasmin Latovlevici, Tolga Ciğerci, Ryan Donk, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok ve genç oyuncu Ozan Kabak ilk kez Süper Lig'de ilk kez şampiyonluk görecek.

Galatasaray'ın mutlu sona ulaşması durumunda, kadrosunda bulunan 10 futbolcu kariyerlerinde ilk kez bir ülkenin en üst liginde şampiyon olacak.

Sarı-kırmızılı takımda Gomis, Carrasso, Ahmet Çalık, Serdar Aziz, Nagatomo, Tolga Ciğerci, Donk, Rodrigues, Feghouli ve Ozan Kabak ilk kez bir ülkenin en yüksek liginde kupayı kazanma mutluluğuna ulaşacak.

GÖZTEPE İLE GALATARASAY'IN 52. RANDEVULARI

İlk kez 1959 yılında eski adıyla Türkiye 1'inci Ligi'nde İstanbul'da karşı karşya gelen Göztepe ve Galatasaray sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. İki takımın son müsabakası ise 24 Aralık 2017'de Türk Telekom Stadı'nda oynanandı. O maçta Göztepe 1-0 öne geçmesine rağmen Galatasaray rakibini 3-1 yendi. Atılan gollerde ise Galatasary, Göztepe'ye 77'ye 36 üstünlük kurdu. Göztepe, renktaşını son olarak 2001-02 sezonunda yendi. Göztepe, Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Tayfun ve Mustafa'nın golleriyle 2-0 kazandı, Galatasaray o sezonu şampiyon tamamladı.

Galatasaray, Göztepe'ye karşı İzmir'de 2002-03 sezonunda galip geldi. Sarı-kırmızılılar Ali Lukunku'nun golüyle o karşılaşmayı 1-0 kazandı. Taraflar arasında geride kalan 51 lig maçında en farklı skorlara İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi imza attı. Galatasaray, 1978-79 sezonunda Göztepe'yi evinde 6-1, 1959'daki ilk sezonda da İzmir'de 5-0 yenmeyi bildi. Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar elde edebildi. Göztepe ve Galatasaray daha önce iki kez son hafta karşılaştı. Göztepe, 1975-76 ve 1961-62'deki son hafta maçlarını 2-0 galip bitirdi.

MAÇ ÖNCESİ FUTBOLCULARIN SON DURUMLARI

Galatasaraylı oyuncu Sofiane Feghouli, Göztepe maçında takımdaki yerini alabilecek. Sarı kart cezalısı olması nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor maçında oynayamayan Feghouli, teknik direktör Fatih Terim'in tercih etmesi durumunda İzmir deplasmanında görev yapabilecek.

Göztepe de ise sakatlıkları bulunan Kadu, Sabri Sarıoğlu, Tanju Kayhan ve Kerem Atakan Kesgin antrenmanda yer almadı.

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER

Göztepe: Beto, Tayfur, Reis, Kosanovic, Schwechlen, Rotman, Selçuk, Ghilas, Castro, Halil, Demba Ba

Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar, Denayer, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis

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