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Göztepe-Karşıyaka derbisi için 81 bin 316 hatıra bilet satıldı

27.02.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe ve Karşıyaka kulüplerinin geliri depremlerden etkilenenlere aktarılacak temsili karşılaşma için satışa çıkardığı dijital biletlerden 81 bin 316 tane satıldığı açıklandı.

Göztepe ve Karşıyaka kulüplerinden yapılan açıklamada, "Rekor yeniden kırıldı. Körfezin ayırdığını vicdan birleştirdi. İzmir 'TekTribünTekYürek' oldu. 6 Şubat depreminin yaralarını sarmak amacıyla başlattığımız hatıra bileti kampanyasında 81 bin 316 bilet satıldı." ifadelerine yer verildi.

İki takım arasında 16 Mayıs 1981'de İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan maçı 80 bin kişinin takip etmesi nedeniyle müsabaka halen "İkinci Ligde seyirci rekoru kırılan müsabaka" olarak anılmaya devam ediyor. İki kulüp, temsili karşılaşma öncesinde bu rekorun kırılacağına inandıklarını açıklamıştı.

Temsili karşılaşmanın 50 lira olan biletlerinin satışı, 17 Şubat Cuma gününden bugün saat 20.00'ye kadar devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe Karşıyaka futbol

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