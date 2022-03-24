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Göztepe, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

24.03.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Göztepe bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde, ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde ise taktik çalıştı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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