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Göztepe'nin vazgeçilmezi Berkan Emir

GÖZTEPE HABERLERİ  | 30.07.2020 13:53 | Son Güncelleme

Süper Lig 2019-2020 sezonunda 29 futbolcunun forma giydiği Göztepe'de en uzun süre sahada kalan oyuncu 2 bin 695 dakika ile Berkan Emir oldu. Sarı kırmızılı takımda, Titi 2 bin 617, Beto 2 bin 570 ve Soner Aydoğdu da 2 bin 526 dakika sahada kaldı. Öte yandan genç oyunculardan, Batuhan Kırdaroğlu 15, Ege Özkayımoğlu da 16 dakika şans buldu.

Göztepe'nin vazgeçilmezi Berkan Emir

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu 42 puanla 11. sırada tamamlayan Göztepe'de 30 maçta 2 bin 695 dakika sahada kalan Berkan Emir, en fazla süre alan isim oldu.

Süper Lig'de üst üste 3. sezonunu geride bırakan Göztepe, teknik direktör Tamer Tuna ile başladığı sezonu İlhan Palut'la tamamladı. Özellikle lige verilen aradan sonra çıktığı 8 maçta istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılı ekip, sezonu 42 puanla 11. basamakta bitirdi.

Toplam 29 futbolcunun forma şansı bulduğu Göztepe'de 4 oyuncu, 30 maçta forma giydi. Bu isimlerden Berkan Emir 2 bin 695, Titi 2 bin 617, Beto 2 bin 570 ve Soner Aydoğdu da 2 bin 526 dakika sahada kaldı. Sarı-kırmızılı ekibin genç oyuncularından Batuhan Kırdaroğlu 15, Ege Özkayımoğlu da 16 dakika şans buldu.

EN GOLCÜ İSİMLER ALPARSLAN ÖZTÜRK VE SERDAR GÜRLER

Süper Lig'de 44 gole imza atan sarı-kırmızılı ekipte bu golleri 12 farklı isim kaydetti. Toplamda yedişer gol kaydeden Alpaslan Öztürk ve Serdar Gürler'i 6 golle Stefano Napoleoni, beşer golle Halil Akbunar ve Soner Aydoğdu, 4 golle Berkan Emir, üçer golle Andre Castro ve Cameron Jerome, birer golle Celso Borges, Kamil Wilczek, Marcio Mossoro ve Wallace Reis takip etti.

4 KIRMIZI, 76 SARI KART

Toplam 20 oyuncunun sarı kart gördüğü İzmir temsilcisinde Soner Aydoğdu, 10 kez sarı kartla cezalandırıldı. Göztepe'de kırmızı kart gören isimler ise Alpaslan Öztürk, Andre Poko, Beto ve Eren Bilen oldu. Bu futbolculardan Eren Bilen, bu sezon hiç forma giymezken, ligin son haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçın ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

(AA)

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