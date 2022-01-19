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Göztepe-Sivasspor maçının ardından

19.01.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro: "Evimizde olmasak maçı kazanmak çok daha zor olurdu"

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, "Evimizde olmasak maçı kazanmak çok daha zor olurdu." dedi.

El Maestro, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, bekledikleri gibi zor ve mücadeleci bir müsabakayı galip tamamladıklarını söyledi.

Taraftarlarının verdiği desteğin galibiyette çok önemli olduğunu kaydeden El Maestro, "Evimizde olmasak maçı kazanmak çok daha zor olurdu. Taraftarımız çok büyük güç verdi. Bu sezon olduğu gibi maçta da zorlu zamanlar geçirdik. Güzel bir süreç geçiriyoruz ama zorlu bir sezon bizi bekliyor." diye konuştu.

El Maestro, yapılan 4 transferin ardından takıma yeni bir oyuncu beklemediğini belirterek, "Zaten iyi bir takımdık, şimdi daha iyi bir takımız. Transferde birkaç ay sonrasını veya şu anı düşünmezsiniz. Bütün bir sezonu veya 2 yıllık süreçler için bazı politikalar geliştirirsiniz. Kulübün bize bu anlamda güzel destekleri var. Mevcut kadromuzda iyi oyuncularımız var, onların yanında kulübeden gelip bize maç kazandıracak güçte oyuncularımız var. Bu iyi takımla kazanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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