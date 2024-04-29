Göztepe Süper Lig'e çıktı, sokaklar savaş alanına döndü! Motosikletle birlikte kalabalığa kamikaze dalışı yaptı...

İzmir’de, Göztepe taraftarının kutlama yaptığı sıralarda büyük olaylar yaşandı. Maçın bitiminden itibaren binlerce taraftar takımlarının bir üst lige çıkışını doyasıya kutlarken, akşam saatlerinde İzmir'de kavgalar yaşandı.

GÖZTEPE TARAFTARI KOVALADI

Sosyal medyada yer alan iddiaya göre; Göztepe taraftarının kovaladığı kimliği öğrenilemeyen genç, Mithatpaşa Caddesi’nde bulunan bir iş yerine sığındı. Bu olay üzerine mekanın sahipleri içeri giren genci korumak isterken Göztepe taraftarıyla kavgaya tutuştu.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

İş yeri çalışanlarıyla Göztepe taraftarı arasında kısa süre içinde büyük bir kavga çıktı. Bu esnada motosikletiyle kalabalığa dalan iş yeri sahibinin hamlesi sosyal medyada gündem oldu. Olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı ve kavgaya karışan diğer şahısları tespit etme ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.





