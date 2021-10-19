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Göztepe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

19.10.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında 23 Ekim Cumartesi günü lider Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe, bu karşılaşma için ilk çalışmasını yaptı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Kasımpaşa maçında oynayan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise pas çalışmasının ardından ikinci bölümde dar alanda oyun çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Kulüp başkanı Mehmet Sepil'in de takip ettiği antrenmanda sakatlıkları bulunan Halil Akbunar, Marko Mihojevic ve Wilker Jose Angel Romero, takımdan ayrı çalıştı.

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