YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Göztepe, Ünal Karaman yönetimindeki ilk maçında lider Beşiktaş'a konuk olacak

Göztepe, Ünal Karaman yönetimindeki ilk maçında lider Beşiktaş'a konuk olacak

23.01.2021 09:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Ünal Karaman yönetimindeki ilk maçında lider Beşiktaş'a konuk olacak

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki ilk maçında yarın lider Beşiktaş'la İstanbul'da karşılaşacak.

İlk yarının son haftasında Vodofane Park'ta oynanacak Beşiktaş-Göztepe maçı, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Teknik direktör İlhan Palut'un görevden ayrılmasının ardından altyapı antrenörleriyle çıktığı 2 maçta İttifak Holding Konyaspor'u 3-2, Gençlerbirliği'ni de 4-0 mağlup eden Göztepe, 25 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.

Son 8 maçında yenilmeyen ve bu müsabakalarda 7 galibiyet ile 1 beraberlik alan Beşiktaş, 41 puanla zirvede bulunuyor.

Hafta içi 2,5 yıllık sözleşme imzalanan teknik direktör Ünal Karaman, yarın ilk kez Göztepe'nin başında görev alacak. Karaman ayrıca, Süper Lig kariyerindeki 100. karşılaşması için sahada olacak.

Beşiktaş maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıkan sarı-kırmızılı ekipte, daha önce 13 Ocak Çarşamba günü bir futbolcuda pozitif bulguya rastlanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik! Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik!
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir Namaz Vakitleri 23 Ocak Cumartesi

İmsak
06:51
Sabah
08:17
Öğle
13:28
İkindi
16:07
Akşam
18:30
Yatsı
19:50

İzmir Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Cumartesi

Aliağa Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Başgöl Eczanesi
Balcova
Büyük Halk Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
İlkege Eczanesi
Bayrakli
Mert Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

Diğer Haberler

İzmir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

İzmir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

İzmir'de lastik botla sürüklenen 21 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'de lastik botla sürüklenen 21 sığınmacı kurtarıldı

CHP Jeotermal Enerji Komisyonu üyeleri, Seferihisar'da saha incelemesi yaptı

CHP Jeotermal Enerji Komisyonu üyeleri, Seferihisar'da saha incelemesi yaptı

Altay, Murat Akça ve Cebrail Karayel'i transfer etti

Altay, Murat Akça ve Cebrail Karayel'i transfer etti

Soyer çifti, pazar alışverişini Bayındır üreticisinden yaptı

Soyer çifti, pazar alışverişini Bayındır üreticisinden yaptı

CHP Jeotermal Enerji Komisyonu üyeleri, İzmir'de saha incelemesi yaptı

CHP Jeotermal Enerji Komisyonu üyeleri, İzmir'de saha incelemesi yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.