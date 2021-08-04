YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Göztepe, yarın Menemenspor’la hazırlık maçı yapacak

Göztepe, yarın Menemenspor’la hazırlık maçı yapacak

04.08.2021 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, yarın Menemenspor’la hazırlık maçı yapacak

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yarın hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Menemenspor’la karşılaşacak.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, sezon hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılı ekibin yarın saat 18.00’de Adnan Süvari Tesisleri’nde Menemenspor’la bir hazırlık maçı yapacağı belirtildi.

Karşılaşmaya seyirci alınmayacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Babasını öldüren 15 yaşındaki kız: Kafama koymuştumBabasını öldüren 15 yaşındaki kız: Kafama koymuştum
PARTNERArka Sokaklar'ın Pınar'ın son hali şaşırtıyorArka Sokaklar'ın Pınar'ın son hali şaşırtıyor
Ender görülen müzik yeteneğine sahip otizmli genç, üniversiteden mezun olduEnder görülen müzik yeteneğine sahip otizmli genç, üniversiteden mezun oldu
Anahtar Kelimeler:
Göztepe

İzmir Namaz Vakitleri 4 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:33
Sabah
06:09
Öğle
13:23
İkindi
17:12
Akşam
20:26
Yatsı
21:56

İzmir Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Çarşamba

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın ormanlık alanda cesedi bulundu

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın ormanlık alanda cesedi bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü, çocuğu yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü, çocuğu yaralandı

Antalya'da cesedi bulunan üniversite öğrenci Azra Gülendam'ın Osmaniye'deki babaevinde üzüntü hakim

Antalya'da cesedi bulunan üniversite öğrenci Azra Gülendam'ın Osmaniye'deki babaevinde üzüntü hakim

Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.