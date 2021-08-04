Göztepe, yarın Menemenspor’la hazırlık maçı yapacak

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yarın hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Menemenspor’la karşılaşacak.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, sezon hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılı ekibin yarın saat 18.00’de Adnan Süvari Tesisleri’nde Menemenspor’la bir hazırlık maçı yapacağı belirtildi.

Karşılaşmaya seyirci alınmayacağı kaydedildi.



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