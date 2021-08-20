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Göztepe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

20.08.2021 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisiler'inde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra şut çalışması yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip yarın yapacağı antrenmanla müsabakanın hazırlıklarını tamamlayacak.

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