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Göztepe'de Dzenan Burekovic ile yollar ayrıldı

26.03.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe'de Dzenan Burekovic ile yollar ayrıldı

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bosna Hersekli oyuncu Dzenan Burekovic'in sözleşmesini feshetti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Burekovic ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Burekovic'e teşekkür edilen açıklamada, futbol yaşantısında başarılar dilendi.

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