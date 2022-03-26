Göztepe'de Dzenan Burekovic ile yollar ayrıldı

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bosna Hersekli oyuncu Dzenan Burekovic'in sözleşmesini feshetti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Burekovic ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Burekovic'e teşekkür edilen açıklamada, futbol yaşantısında başarılar dilendi.
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