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Göztepe'den Beto'ya teşekkür

İZMİR HABERLERİ  | 26.07.2020 00:24 | Son Güncelleme

Göztepe'den Beto'ya teşekkür

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sözleşmesi sona eren kaleci Beto'ya teşekkür etti.

Göztepe Kulübünün Twitter hesabında Beto'nun kurtarışlarının yer aldığı bir videonun da yer aldığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"3 sezon boyunca kalemizi başarıyla koruyan, kurtarışlarıyla Süper Lig'e damgasını vuran kaptanımız Beto'ya tüm emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Obrigado Beto."

2017-2018 sezonunda bu yana Süper Lig'de Göztepe'nin kalesinin koruyan Portekizli kaleci 93 lig ve 2 Türkiye Kupası maçına çıktı. Beto, Andre Castro'dan sonra Göztepe'nin Süper Lig geçmişindeki en fazla forma giyen yabancı oyuncu konumunda bulunuyor.

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