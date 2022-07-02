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Göztepeli futbolcu Baku, Legia Varşova'ya transfer oldu

02.07.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepeli futbolcu Baku, Legia Varşova'ya transfer oldu

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin futbolcularından Makana Baku'nun Polonya ekibi Legia Varşova'ya transfer olduğu açıklandı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Baku'nun bonservis bedeli konusunda Polonya ekibi Legia Varşova ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Baku'ya emekleri için teşekkür edilirken, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

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