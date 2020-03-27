YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Göztepeli Leo Schwechlen ve kızı Mia'dan "evde kal" çağrısı

Göztepeli Leo Schwechlen ve kızı Mia'dan "evde kal" çağrısı

İZMİR HABERLERİ  | 27.03.2020 19:35 | Son Güncelleme

Göztepeli Leo Schwechlen ve kızı Mia'dan "evde kal" çağrısı

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Fransız futbolcusu Leo Schwechlen ve kızı Mia, koronavirüs tehlikesine karşı herkesin evinde kalmasını istedi.

Kulübün Twitter hesabından Leo ve kızının görüntülü mesajı paylaşıldı. Leo, Türkçe yaptığı konuşmada, "Sizi çok özledik. Biz antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Kendinizin ve ailenizin sağlığı için." dedikten sonra kızı Mia babasının konuşmasını "Lütfen evde kal." şeklinde tamamladı.

Leo ve Mia videonun sonunda "Göz Göz Göztepe" şeklinde tezahürat yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
Anahtar Kelimeler:
Futbol Göztepe SÜPERLİG

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir'de lise öğrencileri ve öğretmenler, sağlıkçılar için maske üretiyor

Eskişehir'de lise öğrencileri ve öğretmenler, sağlıkçılar için maske üretiyor

Kapatılan takım "küllerinden doğdu"

Kapatılan takım "küllerinden doğdu"

AK Partili Yavuz; “Türk arıcılarından derhal özür dilenmelidir”

AK Partili Yavuz; “Türk arıcılarından derhal özür dilenmelidir”

Hisarcık’ta 65 yaş üstü emeklilerin maaşlarını polis evlerine getiriyor

Hisarcık’ta 65 yaş üstü emeklilerin maaşlarını polis evlerine getiriyor

Aslanapa’da sanayi sitesi dezenfekte edildi

Aslanapa’da sanayi sitesi dezenfekte edildi

İş kazasında yaralanan vatandaşın yardımına Başkan Kocaman koştu

İş kazasında yaralanan vatandaşın yardımına Başkan Kocaman koştu

İzmir Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
05:34
Sabah
06:57
Öğle
13:22
İkindi
16:52
Akşam
19:37
Yatsı
20:54

İzmir Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Bilgin Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Egenur Eczanesi
Balcova
Feza Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Barış Şahin Eczanesi
Bayrakli
Canan Açık Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

"Ekonominin bu süreci en az hasarla aşması için hep birlikte mücadele edeceğiz"

"Ekonominin bu süreci en az hasarla aşması için hep birlikte mücadele edeceğiz"

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

Çeşme Belediye Başkanı Oran’dan bayrak çağrısı

Çeşme Belediye Başkanı Oran’dan bayrak çağrısı

İzmir’den göçmenlerin Yunanistan’a gidişi yoğunlaştı

İzmir’den göçmenlerin Yunanistan’a gidişi yoğunlaştı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.