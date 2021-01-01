GRAFİKLİ - Güvenlik güçleri terör örgütü DEAŞ'a yeni yıl öncesi nefes aldırmadı

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, geçen ay düzenlenen operasyonlarda aralarında çok sayıda yabancı uyruklunun da bulunduğu 347 zanlı gözaltına alındı, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

Polis, jandarma ve hudut birliklerinin aralık ayında yürüttüğü çalışmalarda çok sayıda DEAŞ üyesi gözaltına alındı, örgüte ait doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Gerçekleştirdiği hain saldırılarda yaşlı ve çocukları hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü DEAŞ'a yönelik yurt içindeki operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

VOLKAN KAŞİK - Terör örgütü DEAŞ'a karşı etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, yılın son ayında da yurt genelindeki operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı, teröristlerin planladığı eylemler güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi.

Mahkemeye çıkarılanlardan 34'ü tutuklandı. Şüphelilerden bir kısmı sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.

- Aralık ayındaki bazı operasyonlar

Ankara'da polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatları bulunduğu belirlenen Irak uyruklu 18 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli "Ebu Haris" kod adlı Ramazan O'nun, Avusturya'da gerçekleştirilen terör saldırısıyla bağlantılı bir kişiyle irtibatı olduğu belirlendi. Ayrıca zanlılardan bazılarının hırsızlık, gasp ve adam kaçırma gibi çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı. Zanlılardan Ramazan O'nun da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ortak operasyonuyla, DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu belirlenen Irak uyruklu 35 şüpheli yakalandı.