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GRAFİKLİ - KIŞ TURİZMİNİN GÖZDE MERKEZLERİ - Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki kayak merkezi: Kartalkaya

21.02.2021 11:03 | Son Güncelleme:
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Bolu'daki Kartalkaya'yı tercih eden yerli ve yabancı tatilciler, merkezdeki 25 pistte kayak ve snowboard yapıyor - Her yıl yüz binlerce kişiyi ağırlayan merkezde bulunan 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, ziyaretçilerine eşsiz bir tatil imkanı sunuyor - Merkezde 5 bölgede 75 ağaçta bulunan "acil çağrı butonu" sayesinde pistlerde sis ve yoğun kar yağışı nedeniyle kaybolan tatilcilere JAK timlerince kar motorlarıyla ulaşılabiliyor

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya, kar kalitesiyle yerli ve yabancı tatilcilerin tercihi oluyor.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan, Bolu kent merkezine 35, Ankara'ya 186 ve İstanbul'a 263 kilometre uzaklıkta yer alan merkeze, D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'ndan ulaşım sağlanıyor.

Kayak merkezine gitmek isteyen tatilcileri, karla kaplı çam ağaçları ve eşsiz manzaraları ile yayla evleri karşılıyor. Tatilciler güzergah boyunca mola vererek, doğanın kendilerine sunduğu güzel görüntüleri fotoğraflayabiliyor.

Kayak merkezinde beş yıldızlı toplam 2 bin yatak kapasiteli 5 otel bulunuyor. Oteller, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yüzde 70 dolulukla tatilcilere hizmet veriyor. Otellerin girişinde görevliler tarafından karşılanan tatilcilerin Hayat Eve Sığar (HES) kodları kontrol ediliyor ve ateşleri ölçülüyor. Otellerde tatilcilerin yoğun olarak kullandığı alanlarda sık sık dezenfeksiyon çalışması yapılıyor.

Günübirlik tatilciler de kayak merkezinde sunulan imkanlardan yararlanabiliyor.

- Toplam uzunluğu 75 kilometre olan 25 pistte doyasıya kayak imkanı

Kartalkaya'yı tercih eden yerli ve yabancı tatilciler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu dağların zirvesinden başlayan ve kristal kar kalitesinde toplam uzunluğu 75 kilometre olan 25 pistte doyasıya kayak ve snowboard yapabiliyor.

Gün boyunca pistlerde vakit geçiren tatilciler, oteller tarafından özel olarak aydınlatılmış pistlerde gece de kış sporları yapma imkanı buluyor.

Kayağa yeni başlayanlara ve çocuklara ise otellerin yakınlarında bulunan pistlerde uzmanlar eşliğinde eğitimler veriliyor. Yaklaşık 4-5 saat süren eğitimlerin ardından çocuklar ve acemi kayakçılar da kayak yapma imkanı buluyor.

- 75 ağaçta hayat kurtaran butonlar var

Kayak merkezinde bulunan pistlerde sis ve yoğun kar yağışı nedeniyle kayak ve snowboard yaparken kaybolma ihtimali bulunan tatilciler için bölgede Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri görev yapıyor.

Ayrıca merkezin 5 bölgesindeki 75 ağaçta "acil çağrı butonu" yer alıyor.

Pisten çıkarak kaybolan tatilci, ağaçların üzerindeki butonlara bastığında, radyo frekansı ile karakolda bulunan bilgisayar sistemine çağrı düşüyor.

JAK timleri, yerini sistem üzerinden belirledikleri tatilciyi, kar motorları ile kurtarıyor.

- Kayak sezonu nisana kadar devam edecek

Batı Karadeniz Turizm Belgeli Oteller Derneği Başkanı Halit Ergül, AA muhabirine, sezon başında çok ümitli olduklarını, hazırlıklarını 15 Aralık 2020'de yaptıklarını, beklenen yağışın devamı gelmediği için sezonu yılbaşına doğru açabildiklerini söyledi.

Kartalkaya'ya 15 Ocak'tan sonra çok güzel kar yağdığını anlatan Ergül, son yağışla kar kalınlığının yaklaşık 2 metre olduğunu dile getirdi.

Ergül, tatilcilerin Kartalkaya'ya ilgisinin iyi olduğunu belirterek, "Son günlerde yağan karla birlikte kayak sezonunun nisan ayını bulacağını söyleyebiliriz." dedi.

Geç açmalarına rağmen sezonun uzayacağını tahmin ettiklerini belirten Ergül, "Kartalkaya'da şu anda mevsim normallerinin üzerinde kar var. Geçmiş dönemlerde mayıs ayına kadar sezonu uzattığımız dönemler oldu. Bu sene de olacak gibi. Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki günlerde yine bölgede kar yağışı görülüyor." diye konuştu.

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